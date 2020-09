Tutto sulla web star del momento



La sua eclettica carriera ha inizio su Facebook per passare in seguito su Tik Tok e Youtube. Sulla piattaforma di video dove ha ben un milione di follower, Marina Valdemoro Maino, in arte Maryna, si cimenta in challenge, prove make up, sketch, vlog, cover ma anche musica originale, conquistandosi con talento e impegno un posto meritatissimo nell’olimpo delle web personalities più apprezzate d’Italia con oltre 5 milioni di follower complessivi.

Appassionata sin da piccola di musica, cinema e moda, dopo aver conseguito la laurea in Comunicazione, Media e Pubblicità con una tesi in Storia del cinema italiano, ha iniziato, quasi per gioco, a pubblicare su Facebook video comici sul mondo delle ragazze e delle sue cover musicali, totalizzando in poco tempo milioni di visualizzazioni. L’enorme successo riscosso spinge Maryna a realizzare sempre più video parodie, musicali e sketch comici, in cui analizza, dal punto di vista femminile, diversi aspetti della vita, come relazioni amorose, scuola, lavoro e social network.

Venenzia: a trionfare sono Nomadland e Favino | SCOPRI

Isabella Ferrari: 56 anni e non sentirli | CLICCA QUI

Maryna youtuber: la star del web super sexy in rosso intenso

Nel 2016 approda su YouTube, la piattaforma che le consente di esprimere al meglio le sue doti artistiche e recitative e le permette di alternare contenuti più ironici a quelli più seri: il suo video intitolato “Stop alla violenza sulle donne”, per esempio, è tra i più riprodotti nelle scuole italiane con oltre 10 milioni di visualizzazioni.

Francesco Motta e Carolina Crescentini: un amore rock’n roll | SCOPRI

In seguito grazie a questo seguito è riuscita a realizzare uno dei suoi sogni, quello di iniziare una carriera musicale in lingua spagnola ma anche italiana. Il culmine di questa carriera giovane ma travolgente? La sua apparizione alla settantasettesima edizione del Festival del Cinema di Venezia, dove ha indossato un meraviglioso e fatato abito firmato Nicole Milano di un rosso intenso con corpetto senza bretelle fasciante e gonna principesca con spacco.