Dopo aver percorso il red carpet di Venezia individualmente, Cecilia e Ignazio sono stati fotografati insieme

Non c’è più aria di crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che di recente sono stati fotografati ancora insieme. Dopo le varie voci di una possibile crisi tra i due, e dopo aver percorso il red carpet di Venezia individualmente, i due sono stati paparazzati mano nella mano a Milano, lasciando senza parole i fan che avevano intuito la rottura tra di loro.

Un’ulteriore conferma della fine della crisi è stata data da Ignazio che durante un evento ciclistico a cui ha preso parte nelle Marche ha avuto il tempo di condividere un selfie insieme alla bella argentina. A quanto pare la presenza della Rodriguez sarebbe arrivata a sorpresa, all’insaputa del fidanzato. Tramite le Instagram stories Cecilia scherza sul fatto che sta utilizzando una bici elettrica, e sembra felice e spensierata.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: i due finalmente sono insieme

Dopo aver trascorso il lockdown insieme, Cecilia e Ignazio sarebbero stati separati per tutta l’estate: lei in compagnia della famiglia, mentre lui quasi solo con l’amico Andrea Damante. Per qualche settimana sono addirittura girati dei rumors di un presunto avvicinamento di Ignazio ad un’altra ragazza, ma nulla è stato confermato o smentito.

Proprio settimana scorsa il giornale “Chi” ha fotografato i due che dopo aver cenato “Dal Bolognese” a Milano, rientrano insieme a casa. Inoltre, la coppia ha anche trascorso un weekend in totale isolamento a Courmayeur senza postare neanhe un’immagine. Insomma, dopo l’estate passata separati, i due non possono proprio fare a meno l’uno dell’altra.