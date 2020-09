Bruno Barbieri 4 hotel: il Lago di Garda accoglie la terza puntata

Gabriele, Marta, Francesco e Ivan sono pronti ad accogliere Bruno Barbieri nelle loro location al Lago di Garda

Bruno Barbieri al lago di Garda per la terza puntata della produzione originale Sky “4 Hotel”, realizzata da Banijay Italia. Incastonato tra le Alpi e la pianura padana, il più grande dei laghi italiani è una destinazione unica capace di attirare visitatori da ogni parte del mondo. La data è fissata per Martedì 15 Settembre alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). Tutte le puntate, inoltre, sonosempre disponibile on demand, visibili su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV.

Protagonisti del terzo episodio di 4 Hotel saranno Gabriele, direttore generale dell’esclusivo resort Du Lac et Du Parc Grand Resort, situato a Riva del Garda; Ivan, amministratore dello Splendido Bay Luxury Spa Resort, un hotel 5 stelle che si affaccia direttamente sulla sponda sud del lago, precisamente a Padenghe sul Garda; Marta proprietaria del Solho Hotel, un 4 stelle superior aperto a Bardolino ad Aprile 2019; Francesco, proprietario del romantic boutique hotel Villa Sostaga, situato a Novazzo di Gargnano, nel parco regionale dell’Alto Garda Bresciano. I concorrenti saranno pronti a conquistare Bruno Barbieri?

Gabriele è il direttore generale del Du Lac et Du Parc Grand Resort, struttura situata a Riva del Garda. È un esclusivo resort a 4 stelle superior immerso nel verde con una spiaggia privata. La struttura molto grande, composta da 254 tra camere e bungalows, è il posto perfetto per chi vuole vivere la classica vacanza in famiglia in grande tranquillità. Offre moltissime attività: dal tennis, alla vela, dalla bici al fitness e un ottimo miniclub.

Ivan è l’amministratore dello Splendido Bay Luxury Spa Resort, a Padenghe sul Garda. È un hotel 5 stelle che si affaccia direttamente sulla sponda sud del lago di Garda. L’attenzione al dettaglio e alla qualità fanno di questo resort il vanto di Ivan. La struttura è indicata per chi ama concedersi il meglio senza compromessi e accoglie i clienti in una cornice di totale eleganza e professionalità.

Marta è la proprietaria del Solho Hotel, a Bardolino. Solho è un hotel 4 stelle superior aperto ad Aprile 2019; il nome significa “solo”, ovvero unico nel suo genere. Ha uno stile elegante, minimale ma non banale; ogni dettaglio è stato ragionato con attenzione. Nonostante Marta sia albergatrice da poco tempo, ha le idee molto chiare in fatto di hotellerie e ha a cuore la pulizia del suo hotel più di ogni altra cosa. Definisce il suo hotel ‘smart’ adatto a tutti i generi di clientela, dal business alla vacanza.

Francesco è il proprietario del romantik boutique hotel Villa Sostaga, situato a Novazzo di Gargnano. Villa Sostaga è una villa storica del 1800 trasformata in hotel nel 2005 e caratterizzata da uno stile elegante e raffinato. ci sono 19 camere nella villa principale, e 10 nella dependance. Nella villa si respira aria di storia: la bisnonna di Francesco, la signora Martina, era la cuoca personale di Gabriele D’Annunzio. Di lei Francesco conserva ancora il vecchio ricettario.

In questa puntata Bruno, da buon esperto di hotel e di viaggi, proverà a mettere in difficoltà gli albergatori, in modo da valutarne la velocità di reazione, di attenzione al cliente e di problem solving. Il meccanismo di gara è sempre lo stesso: gli hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità. Una volta terminato il soggiorno nei diversi hotel, bisognerà giudicare con un voto da 1 a 10 le seguenti categorie: location, prezzo, servizi e camera. A concludere la sfida saranno i voti di Bruno, che potranno confermare o ribaltare la situazione. Chi dei concorrenti riuscirà a ottenere i 5000 euro di premio?