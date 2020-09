Buone notizie per Noemi, la cantante rossa di Roma. Alberto Angela rimane colpito dalla sua intraprendenza e la invita

Noemi ormai sta vivendo un crescendo di emozioni sotto il profilo della bellezza e della vita professionale ed estetica. Divenuta famosa grazie alla partecipazione ad X-Factor, oggi la cantautrice romana è riapparsa sul web come non avevamo mai visto. Una trasformazione voluta, grazie alla sua voglia di reinventarsi: un grande cambiamento infatti sta per arrivare.

L’abitudine a lasciarsi andare nelle cose è normale tra le persone, ma questa volta Noemi sembra abbia intrapreso una strada senza ostacoli per accrescere la propria notorietà. Innanzitutto possiamo vederla cambiata fisicamente: dai post di Instagram emerge la perdita di peso che la fa apparire più in forma che mai! In secondo luogo, la cantante sta preparandosi per spiccare definitivamente il volo tra i Big del mondo dello spettacolo, e parliamo di personaggi di un certo spessore!

Noemi Ulisse: la rossa cantante conquista Alberto Angela