Beatrice Valli tra ieri e oggi ha pubblicato ben 2 dediche al suo futuro marito Marco Fantini

Beatrice Valli tramite Instagram ha speso delle bellissime parole per il suo fidanzato e futuro marito Marco Fantini, conosciuto nello studio di Uomini e Donne diversi anni fa. Da quel momento i due sono diventati inseparabili, e condividono due figli insieme. Marco l’anno scorso ha chiesto la mano di Beatrice, infatti il matrimonio si sarebbe celebrato quest’anno se non fosse stato per l’emergenza del Coronavirus.

La Valli ha condiviso prima una foto di un bacio con Marco, la cui didascalia cita: “Sei sempre stato tu! Mi ricordo ancora quel giorno al mare mi ero messa davanti allo specchio, mi guardavo, mi criticavo, non mi piacevo per niente, ogni cosa che indossavo mi cadeva male, mi stringeva avevo perso la voglia di prendermi cura di me stessa… Di fianco a me c’eri tu, tu che con leggerezza mi hai detto ‘Amore con qualche chilo in più e al naturale sei ancora più bella, cosa ti preoccupa?’ Da lì ho capito che la cosa più bella che potessi fare era amarmi ancora più di prima perché non c’è cosa più bella di un cambiamento per aver messo al mondo un’altra vita e non c’è cosa più bella che un uomo ti ami ancora più di prima in un momento tanto speciale”.

Nella seconda fotografia condivide un ricordo di qualche anno fa con il fidanzato, e accanto una foto recente scattata nello stesso posto: “Un anno fa eravamo esattamente qui a sognare una nuova casa per la nostra famiglia. Avevamo saputo da pochissimo dell’arrivo di Azzurra e da quel momento abbiamo subito iniziato a capire la necessità di trovare uno spazio più ampio dove vivere con i nostri piccoli”, spiegando poi il percorso di cambiamento della casa.

Nonostante i ritardi vari del matrimonio, a quanto pare la relazione tra la Valli e Fantini va a gonfie vele, tanto che la coppia sta già progettando il terzo figlio a pochi mesi di nascita della piccola Azzurra. Nonostante Marco Fantini adori le sue due figlie, vorrebbe avere un maschietto con cui condividere le sue passioni. Quindi è molto probabile che la coppia ci riprovi un’altra volta, fino a quando non arriverà il fiocco azzurro.

