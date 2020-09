“Se siete pronti noi ci siamo”: al via le selezioni del talent show più amato di Sky

X Factor 2020 prima puntata: il debutto su Sky Uno. Un’edizione quella del 2020 tutta straordinaria e con una giuria tutta nuova. Emma ed Hel Raton agli esordi come giudici, accompagnati dalla solida esperienza di Mika e Manuel Agnelli ormai veterani. Al via le selezioni: i giovani talenti si esibiranno davanti alla giuria che deciderà se promuoverli alla seconda fase o fermarli.

“Abbiamo smesso di abbracciarci, abbiamo smesso di condividere grandi momenti. C’è una cosa che non abbiamo mai smesso di fare: cantare”. Inizia così la prima puntata di X Factor 2020. Con video frammenti dell’ultima puntata dell’edizione numero 13 che ha visto trionfare Sofia, la beniamina di Sfera Ebbasta. Inizia poi un video racconto di Alessandro Cattelan che in voice over narra il periodo difficile della pandemia, tra le strade vuote. Un momento da brividi con cui il pubblico viene intodotto nel magico mondo della musica di X Factor.

La prima puntata: un inizio con un numero spettacolare di talenti

All’inizio della puntata spazio subito all’unica componente femminile della giuria: Emma. Nonostante l’emozione per la sua prima esperienza nel talent show di Sky, la cantante si dimostra entusiasta e prende subito le redini annunciando i primi aspiranti correnti. Quindi “che entri il primo artista”. I primi a sottoporsi al giudizio dei giudici sono i componenti di una band da quattro, per la gioia di Manuel Agnelli. Si susseguono poi le performance dei giovani talenti e i giudici sembrano più affiatati che mai.

Arriva poi un concorrente che con la sua umanità racconta le difficoltà del non poter essere come vorrebbe. “Magari non sono come la maggior parte delle persone, ma sono qui”. Queste le parole con cui si presenta Francesco, in arte Blue Phelix, dalla voce avvolgente. Un ragazzo che non sentendosi accettato nella sua Livorno parte alla volta di Londra, in cui trova la sua libertà di esprimersi e riesce a dar sfogo al suo talento.

Ad animare e portare una ventata di spensieratezza arrivano le sorelle che formano una girl band: le Twemsis. Eccentriche, fuori dal comune si sono esibite sulle note di Loco Contigo, di J Balvin. Per una perfomance tutta dedicata a Hel Raton. Un vero mix culturale: “Venite dalla Spagna marocchina, cantate J Balvin vestite da cinesi. Siete un disastro meraviglioso.” afferma spiritosamente il talent scout. Nonostante lo stop della giuria, hanno provocato l’ilarità del pubblico e della giuria. Sarà difficile scordarsi di loro.

Tanti i sì durante la prima puntata. Non mancano gli scivoloni. Lo stop va a talenti ancora troppo acerbi o a talenti assenti. Ma la standing ovation arriva solo per Casadilego. Il nome d’arte la identifica subito tra la schiera di fan del cantautore Ed Sheeran, uno dei suoi brani porta appunto il nome “Legohouse”. La ragazza dai capelli verdi che con la sua chitarra quasi accordata si esibisce sulle note di “A Cause of You” di Joni Mitchell riesce a commuovere l’intera giuria. Emma alla fine dell’emozionante esibizione si alza in piedi e applaude il talento emergente della giovane artista.

Honey Hime, il trittico tutto al femminile che canta e balla, riescono a divertire i giudici. La prima volta ad X Factor per il genere Japanese pop con canzoni originali from Japan. Nonostante i tre no e il sì simbolico di Hel Raton, il gruppo della novità non riesce ad andare oltre. Il primo scontro tra Mika e Agnelli è sul giudizio di Disarmo, artista trentaquatrenne, con l’inedito Pillole 2D. Agnelli ne apprezza il timbro mentre Mika mette in discussione la sua sincerità e rimane fisso sul no. Hel Raton percepisce il blocco a cui si riferisce Mika ma passa lo stesso con tre sì.

Nel corso della puntata l’elemento che emerge maggiormente è l’equilibrio della giuria. Nonostante alcuni punti di contrasto ad emergere è il rispetto per le opinioni e le considerazioni reciproche. Emma si conferma empatica, come precedentemente annunciato nella conferenza stampa. Dovuto soprattuto al fatto che lei stessa sa cosa significhi trovarsi dall’altra parte. Hel Raton è una incredibile scoperta: posato, attento ai minimi dettagli, spietato quando serve ma che non si nasconde davanti all’emozione. Mika e Agnelli invece fanno squadra ma incredibilmente il secondo risulta addirittura docile e sensibile rispetto all’altro.