Tutti i protagonisti e gli eventi del Lucca Film Festival e Europa Cinema



Lucca – La masterclass e il premio alla carriera a Matt Dillon; la reunion di Boris, con alcuni dei protagonisti della serie, tra cui Caterina Guzzanti; Vinicio Marchioni con la proiezione del documentario “Il terremoto di Vanja”; un omaggio a Federico Fellini, nel centenario della sua nascita, con una mostra inedita e la testimonianza di Sandra Milo; la realtà virtuale secondo Elio Germano; il premio alla carriera a Thomas Vinterberg, tra i padri fondatori del movimento Dogma 95 e il maestro del cinema europeo Lech Wajewski con la prima italiana del suo ultimo film “Valley of the Gods”.

Sono alcuni dei momenti clou e degli ospiti del Lucca Film Festival e Europa Cinema, uno degli eventi di punta della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che si terrà dal 25 settembre al 4 ottobre tra Lucca (ai cinema Centrale e Astra) e Viareggio (cinema Centrale) e on line sulla piattaforma Più Compagnia, la sala virtuale del cinema La Compagnia di Fondazione Sistema Toscana.

Reunion Boris: questo e molto altro al Lucca Film Festival

Sarà un festival in forma ibrida, tutto a ingresso libero, con appuntamenti virtuali e reali, in vari luoghi della città, con proiezioni, incontri “digitali” ed eventi dal vivo come Effetto Cinema Notte, che inaugurerà con il comico Paolo Migone e un programma nel rispetto delle norme di sicurezza. L’evento quest’anno presenta una gara di costumi fra gli staff dei pubblici esercizi partecipanti e le compagnie si esibiranno sul palco del cinema. Tra le proposte di Effetto Cinema Notte una campagna social studiata per sensibilizzare i cittadini a rispettare le norme di sicurezza sanitaria ispirata alle scene più iconiche del cinema internazionale.

“Il Festival – ha spiegato Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – in questo ‘tragico’ 2020 ha vinto una sfida. La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, infatti ha rivolto nei mesi scorsi un appello alle tante manifestazioni che da anni sostiene con convinzione e passione. L’appello ad alimentare la fiammella della cultura, impegnandosi nella realizzazione di qualunque forma di iniziativa. Lucca Film Festival e Europa Cinema non solo ha raccolto questo appello, ma dato vita ad un’edizione che conserva intatta la sua cifra stilistica multidisciplinare, proponendo in gara pellicole di notevole qualità e garantendo la presenza di ospiti internazionali e di componenti della giuria di alto livello.”