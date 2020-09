Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni, sarà il nuovo conduttore di Studio Aperto

Andrea Giambruno è il compagno della leader di Fratelli D’Italia, Giorgia Meloni: classe ’81, Andrea è un giornalista milanese, le cui competenze sono state consolidate nel corso del tempo da una lunga gavetta, che lo ha visto lavorare per Mtv e poi a Mediaset per programmi come Kalispera di Alfonso Signorini, Mattino Cinque, Quinta Colonna e Stasera Italia.

Ed ora, Giambruno ha fatto “il salto” e sarà il nuovo conduttore di Studio Aperto: dopo aver condotto le edizioni serali e notturne di Tgcom24, il canale all news diretto da Paolo Liguori, ora il giornalista è passato a Studio Aperto.

Giorgia Meloni fidanzato: Andrea Giambruno debutta a Studio Aperto

Il debutto nell’edizione principale del medesimo notiziario c’è stato il 14 settembre: per il tg di Italia1 è stata una piccola rivoluzione, visto che le presenze femminili alla guida del telegiornale erano diventate ormai prevalenti da tempo.

Giambruno, come detto, non è un nuovo arrivato a Mediaset ed è proprio dietro le quinte di un programma della rete che ha conosciuto casualmente l’attuale compagna e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, dalla quale ha avuto una figlia, Ginevra, nata nel 2016. In virtù del ruolo assegnatogli, Giambruno esce definitivamente da quell’anonimato che aveva scelto finora per non turbare né la scalata politica della Meloni né la privacy della loro figlia.