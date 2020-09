Dalle elettriche pure come Zoe e Twingo ZE, alle ibride come Clio, Captur e Megane , la Casa francese lancia la sua offensiva per una mobilità sempre più sostenibile

Il segmento B è certamente quello di maggiore diffusione, vetture compatte ma non troppo, spaziose, tecnologicamente avanzate adatte un pubblico di automobilisti estremamente vasto che cerca nell’auto comodità, bassi consumi ed emissioni. In un momento di transizione importante verso l’elettrificazione, sia essa totale che ibrida, Renault Italia lancia Electric Mobility For You, l’offerta ibrida ed elettrica per rispondere ad ogni esigenza; in particolare, con Nuova ZOE 100% Elettrica, Nuova CLIO E-TECH HYBRID e Nuovo CAPTUR E-TECH PLUG-IN HYBRID, la Casa francese offre la gamma più completa del mercato nel segmento B.

Un’offerta sempre più green

Il mercato dell’auto, anche nel rispetto delle indicazioni europee, sta andando verso un rapido abbattimento delle emissioni di CO2 attraverso l’uso delle nuove tecnologie. A fine agosto 2020, il mercato alimentazioni, sia in Europa che in Italia, mostra infatti un generale decremento dei carburanti tradizionali a favore delle alimentazioni green. In Europa, ad esempio, l’elettrico, l’ibrido e l’ibrido plug-in rappresentano l’11% del mercato rispetto al 6% nel 2019, mentre in Italia queste alimentazioni green rappresentano, a fine Agosto, il 13% del mercato alimentazioni totale rispetto al 6% dello stesso periodo del 2019.

Nuova Zoe, l’elettrica più venduta in Italia

Nuova ZOE oggi è il veicolo elettrico più venduto in Italia, con oltre 2.800 unità immatricolate a fine Agosto 2020. Lanciata a fine 2019 è un’auto che propone molte innovazioni al servizio del comfort e del piacere di guida, ma soprattutto offre ben 396 Km di autonomia grazie alla nuova batteria da 52 Kw.

Il motore da 100 kW (135 cv) offre grande dinamicità sia nei percorsi misti che nella marcia su superstrade e autostrade. Oltre al caricabatterie CaméléonTM per una ricarica AC fino a 22 kW, Nuova ZOE consente di ricaricarsi sulle colonnine in corrente continua (DC) con una potenza di 50 kW che le permette di guadagnare fino a 150 km in 30 minuti.

Ad affiancare Zoe è in arrivo anche la cittadina Twingo in versione elettrica. Il look è lo stesso del modello a benzina con il motore elettrico da 60 kW e il cambio automatico con la funzione B Mode a 3 livelli di frenata rigenerativa che la rendono ancora più piacevole ed efficiente. Grazie alla sua batteria da 22 kWh, TWINGO Electric ha una autonomia fino a 190 km in ciclo misto e 270 km in ciclo urbano.

La sua versatilità di ricarica le consente di fare il pieno di energia fino a quattro volte più velocemente delle auto concorrenti sulle colonnine a corrente alternata recuperando fino a 80 km di autonomia in soli 30 minuti, mentre la ricarica completa necessita solo di un’ora e mezza.

Spring, la rivoluzione elettrica firmata Dacia

Dacia Spring Electric prefigura una city car 4 posti 100% elettrica, leggera e compatta. Dacia Spring Electric, che sarà disponibile nel 2021, punta ad un’autonomia di circa 200 km che è garanzia di una versatilità che consente un utilizzo urbano ed extraurbano senza ansia da ricarica.

E-Tech, la tecnologia ibrida firmata Renault

Tutte le esperienze e le conoscenze in materia di mobilità elettrica di Renault sono state applicate ai veicoli ibridi per dar vita ad una tecnologia rivoluzionaria che permette alla vettura l’avvio sistematico al 100% elettrico, massima efficienza nella gestione del carburante, accelerazioni all’altezza di un veicolo elettrico e la frenata rigenerativa, come in un veicolo elettrico, che consente elevate capacità di ricarica della batteria.

Il risultato è una vera e propria motorizzazione ibrida innovativa – e non un motore termico semplicemente elettrificato. Ma la motorizzazione ibrida non è solo frutto dell’esperienza in materia di veicoli elettrici; ma anche dellegame indissolubile di Renault con il motorsport e il coinvolgimento nel mondo della Formula 1 da oltre 40 anni, fondamentale per lo sviluppo delle motorizzazioni ibride E-TECH di Renault.

L’esperienza della Formula 1

La motorizzazione E-TECH Hybrid utilizza componenti progettati dall’Alleanza, proprio come il motore benzina da 1,6 litri di nuova generazione, appositamente rivisitato per l’occasione. Questo è associato a due motori elettrici – un “e-Motor” e uno starter ad alta tensione di tipo HSG (High-Voltage Starter Generator) – e ad una trasmissione multi-mode innovativa con innesto a denti priva di frizione. L’associazione rivoluzionaria dei motori elettrici e della trasmissione con innesto a denti permette di ottimizzare e rendere fluido il cambio marce e la gestione dell’energia.



Il gruppo motopropulsore delle motorizzazioni ibride di Renault si declina in due varianti: E-TECH Hybrid per il “full hybrid” ed E-TECH Plug-in Hybrid per l’hybrid plug-in (PHEV o “ibrido ricaricabile”). Può essere facilmente integrato in questi modelli e grazie all’inedita compattezza della tecnologia E-TECH, può essere alloggiata anche nel vano motore di una city car come Clio.

Clio E tech, l’ibrido che non c’era

Per la prima volta, la gamma CLIO presenta una motorizzazione full hybrid denominata E-TECH Hybrid. Complemento alle motorizzazioni termiche, offre un’esperienza unica, con un piacere di guida inedito sul mercato delle citycar ibride, grazie alla capacità prolungata di circolare in modalità elettrica e alla reattività immediata all’avviamento e in fase di accelerazione.



Su Nuova CLIO E-TECH Hybrid 140 cv, l’avviamento è sempre 100% elettrico e la motorizzazione ibrida offre la massima efficacia in fase di utilizzo con una reattività dinamica tra le migliori del mercato, che si concretizza in una capacità di accelerazione da 80 a 120 km/h in soli 6,9 secondi e da 0 a 50 Km/h in 3,9 secondi.

La frenata rigenerativa, associata alla grande capacità di auto-ricarica delle batterie da 1,2 kWh (230V) e al rendimento del sistema E-TECH, ottimizza i consumi. Quanto basta per poter circolare in ambiente urbano fino all’80% del tempo in modalità full electric, con una riduzione dei consumi che può andare fino al 40% rispetto ai motori termici in ciclo urbano, senza cambiare le proprie abitudini. Nella modalità full electric, Nuova CLIO E-TECH Hybrid può circolare fino a 70-75 km/h.

Captur Hybrid plug in

CAPTUR è tra le punte di diamante della gamma Renault. Con la motorizzazione E-TECH Plug-in Hybrid, Renault democratizza la tecnologia ibrida plug-in con un modello popolare e iconico, per un’esperienza di guida davvero unica e accessibile a tutti. La motorizzazione E-TECH Plug-in Hybrid 160 cv e la batteria a grande capacità (9,8 kWh e 400V per un peso limitato di 105 Kg) di cui è dotata, offrono a Nuovo Captur un’autonomia che gli consente di circolare in modalità full electric per 50 chilometri e viaggiare fino a 135 km/h nella sola modalità elettrica. In ciclo misto, Nuovo CAPTUR E-TECH Plug-in Hybrid consuma 1,4 l/100 km ed emette 32 grammi di CO2/km (valori WLTP).



L’esperienza di guida inedita proposta da Nuovo Captur E-TECH Plug-in Hybrid si basa, innanzitutto, sulla priorità data all’utilizzo della motorizzazione elettrica. Dato che l’avviamento è sempre al 100% elettrico, si ha la stessa sensazione al volante e lo stesso piacere di guida che si provano a bordo dei veicoli elettrici come ZOE: coppia disponibile immediatamente e risposta all’accelerazione istantanea.

Megane plug in Hybrid

Nuova MÉGANE E-TECH Plug-in Hybrid offre la massima versatilità e consente di vivere una nuova esperienza elettrica, riducendo allo stesso tempo le emissioni di CO2 e contenendo i consumi di carburante, anche nei lunghi viaggi. Renault ha dotato Nuova MÉGANE della motorizzazione ibrida ricaricabile E-TECH Plug-in Hybrid da 160 cv. Dotata di una batteria che vanta una capacità di 9,8 kWh (400V) e ricaricabile in 3-5 ore (a seconda del tipo di presa), che le consente di circolare in modalità full electric fino a 135 km/h per 50 chilometri in ciclo misto (WLTP) e fino a 65 chilometri in ciclo urbano (WLTP City).

In ciclo misto, Nuova MÉGANE E-TECH Plug-In Hybrid consuma 1,3 l/100 km ed emette 28 grammi di CO2/km (valori WLTP). Nuova Mégane E-TECH Plug-in Hybrid sfrutta i grandi vantaggi del sistema ibrido E-TECH: avviamento sistematico in modalità elettrica e consumi ridotti.

La nuova piattaforma “Electric mobility for you”

Per accompagnare gli automobilisti attraverso questa transizione energetica Renault ha sviluppato un nuovo sito interamente dedicato a Electric Mobility For You (https://electricmobility.renault.it) che racconta nel dettaglio tutte le tecnologie della sua gamma elettrica ed ibrida, facendolo diventare un contenitore di tutte le attività e i servizi che ruotano attorno ad essa.

In particolare, Renault Italia ha presentato il Virtual Showroom: online dal 19 Settembre, questo servizio innovativo consentirà agli utenti di contattare tutti i giorni (dalle ore 10.00 alle 21.00), attraverso un tour virtuale in video live chat, gli E-XPERT di Renault Italia che potranno guidarli alla scoperta della gamma 100% elettrica ed ibrida E-TECH di Renault che sarà esposta in una location dedicata. Inoltre, in occasione del lancio di Electric Mobility For You, Renault Italia mette a disposizione della sua Rete un innovativo modulo digitale comprensivo di una piattaforma streaming, attraverso cui ciascun concessionario potrà realizzare degli eventi digitali locali.

