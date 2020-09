Un rubino tempestato di diamanti da 18 mila euro in attesa delle nozze

Morali Favoloso sposi a breve? L’anello di rubini e diamanti del valore di 18 mila euro è stato donato dal ragazzo alla sua dolce metà dopo averlo acquistato in una gioielleria di Napoli. Su Instagram la Morali non ha filtri nel dimostare il suo amore, e dedica dolcissime parole a Luigi: “Ti amo con un amore che è più dell’amore”. A Zanzibar si erano promessi eterno amore, ora rimane il grande passo da fare in Italia. Il matrimonio nell’isola in Tazmania è avvenuto dopo solo 4 mesi di relazione, e i dubbi sulla verità dei loro sentimenti non sono pochi.

A proposito di ciò, in una puntata di Live – Non è la D’Urso la giovane donna si è scontrata con Giovanni Ciacci in un dibattito sulla veridicità dei fatti. Dice lui: “Dopo 4 mesi vi sposate? Lo fate per i giornali, per la televisione” – e aggiunge “Sei indifendibile. Il tuo pseudomarito Luigi Favoloso mi ha telefonato un’ora prima della diretta per dirmi cosa dovevo dire”. La Morali non tarda a rispondere: “Che fastidio ti dà? Sei solo invidioso”. Ad aggiungersi al dibattito anche l’ex della showgirl Daniele Di Lorenzo che ha pubblicato alcune conversazioni private in cui lei criticava Luigi Mario Favoloso. La modella di preoccupa subito di affermare che le chat fossero false. E dopo aver sparso qualche critica su Di Lorenzo e suo padre, la D’Urso ha interrotto il tutto sbottanto: “Qua decido io, non decidi tu. Ti faccio un saluto a soreta in un secondo. Non parli della famiglia di Daniele Di Lorenzo, parliamo di voi due”.

Fabrizio Corona e le avance alla D’Urso, ma lei lo gela: “Salutami assoreta”|LEGGI

Rocco Casalino scrive a Barbara D’Urso: “Vengo continuamente screditato”|SCOPRI

Morali – Favoloso: sboccia l’amore su Instagram, tra commenti e gelosia

“Siamo la coppia più bella del mondo. E ci dispiace per gli altri. Che sono tristi che sono tristi. Perché non sanno più cos’è l’amore” è la didascalia di una foto postata da Elena insieme a Luigi, mano nella mano sulla spiaggia. Forse “troppo attiva” sui social la giovane modella, che qualche mese fa aveva anche postato una storia nella quale si vedeva il suo compagno completamente nudo, da censurare. Su entrambi i profili social degli innamorati non manca un “highlights” dedicato all’amore di coppia: “Ti mangio” su quello di lei e “Formentera” su quello di lui.

Morali Favoloso sposi a breve? Ok, ma prima bisogna smussare un po’ di gelosia. Lo scorso 10 agosto, la giovane modella si è infatti sfogata su Instagram contro le avance di altre donne al suo fidanzato/quasi marito. La Pupa era in vacanza in Sardegna con le amiche, lontana dal suo boy, ma di certo non si è lasciata scappare l’occasione di fare la “fidanzata gelosa”, difendendo Luigi. Tra uno scatto e l’altro queste le sue parole: “Per tutte le morte di c***o”che pensano di tamponare il mio fidanzato solo perché è al lavoro mentre io sono in vacanza con le amiche…credete davvero che vi possa minimamente calcolare? Io e Luigi ci diciamo tutto. In fondo è già mio marito in parte e totalmente nel mio cuore. Ed io sono totalmente sua. Quindi andate a pi*****e un po’ più in là, grazie”.

Elena Morali: pazza di gelosia per Luigi Favoloso|SCOPRI

Per non farsi mancare nulla: qualche mese fa la coppia di neo-sposini (ricordiamo che il rito Matai grazie al quale i due si sono sposati in Tazmania non ha validità in Italia) è stata attaccata dai commenti dell’ex di Favoloso, Nina Moric. Secondo le dichiarazioni di quest’ultima, Favoloso starebbe ricattando la Morali con un video dei due immortalati in una situazione “privata”. Dichiarazioni presto smentite dalla Morali, che nega qualsiasi atto di revenge porn da parte del fidanzato.