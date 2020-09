E aggiunge un aggiornamento sull’attesissima serie spin off di Obi-Wan Kenobi

Mentre promuoveva Long Way Up, il prossimo episodio della serie di spedizioni in moto sua e di Charley Boorman, la star Ewan McGregor ha rivelato quando inizieranno le riprese della nuova serie spin-off del personaggio Obi-Wan Kenobi, ed è prima di quanto avresti potuto inizialmente pensare. “La primavera del prossimo anno iniziamo”, ha detto dei piani di produzione durante un’intervista con ET Online. “Sono davvero entusiasta. Sarà fantastico, credo.”

Batman 2021, Robert Pattinson sarà il nuovo cavaliere oscuro|LEGGI

In seguito, a McGregor è stato chiesto se la serie sarà collegata o meno a uscite sul piccolo schermo esistenti nell’universo di Star Wars, come The Mandalorian, e se continuerà oltre solo una stagione. L’attore ha risposto in modo vago: “Da quanto ho capito, è autonomo”, ha detto. “Vedremo. Chi lo sa?” In attesa della serie su Obi Wan Kenobi, i fan attendono i nuovi episodi di “The Mandalorian”. Lo show farà il proprio esordio il prossimo 30 ottobre su Disney+. Il pubblico non fa vche chiedersi chi sia in realtà il bambino che il Mandaloriano porta con sé dopo avergli salvato la vita. Per il mondo è ormai “Baby Yoda”, ma le risposte arriverano solo con la seconda stagione.

Ewan McGregor Star Wars: tutte le novità su Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor nel fattempo è stato protagonista di una docu-serie a tema motociclistico. Nel programma, Long Way Up, l’attore scozzese sarà al fianco dell’amico Charley Boorman per un viaggio di oltre 20.000 km attraverso l’America Meridionale e Centrale. Mentre erano in tourné dall’Argentina all’America centrale per Long Way Up, Boorman e McGregor si sono fermati in un “paesino di montagna in Perù” e hanno chiesto ai giovani locali se avevano familiarità con qualcuno dei film di quest’ultimo, e in particolare, Jedi maestro Obi-Wan. Ma purtroppo i giovani hanno deluso le loro aspettative…

Ewan McGregor: il divorzio da Eve Mavrakis è ufficiale|LEGGI

In merito al viaggio fatto l’attore ricorda così l’esperienza: “È stato fantastico” e ancora: “Stiamo facendo una visita all’UNICEF in una scuola che insegna ai bambini nella loro lingua indigena … È stato bello stare lassù, ma ovviamente stanno vivendo una vita molto diversa dalla nostra e non hanno visto nessuno dei i miei film”. I primi tre episodi della docuserie saranno mandati in onda venerdì 18 settembre su Apple TV+, la stessa piattaforma che trasmetterà settimanalmente anche le altre puntate.