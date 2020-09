Che ci racconta le sue ispirazioni e speranze

L’amore di Andrea Petrucci per la musica ha radici lontane, nel rock classico che ha fatto la storia del genere. “La passione per la musica nasce a 7 anni” ha raccontato ai microfoni di Rumors.it il cantautore. “Sono stato folgorato da un servizio televisivo su Freddie Mercury. Da lì ho deciso di portare avanti questa grande passione. Non ho sempre fatto il cantante, poi però ho sentito una grande necessità di portare avanti questa missione, di scrivere canzoni. Quando non avrò niente da dire mi fermerò”.

La sua ispirazione, invece, arriva dalla sua terra, le Marche. Sulle altre fonti, quelle musicali, ci confida: “Non ho limiti negli ascolti, ascolto di tutto e non ho attualmente un artista di riferimento. Sono un grande fan dei Queen, ho un tatuaggio dedicato a Freddy Mercury che mi ispira. Spazio dalla musica classica al rock classico fino ad arrivare all’heavy metal”.

Vincenzo Incenzo: “Ego” racconta lo spaesamento sociale | LEGGI

X Factor 2020 si racconta attraverso una mostra fotografica | SCOPRI

Questo eclettismo di fonti e ispirazioni si rispecchia nell’album, Il coraggio è tra le braccia di un sogno, uscito il 26 giugno, e nelle sue canzoni. “Nel cielo tu è una canzone ispirata a una storia vera, quella di Andrea Cossu, morto nel terremoto che ha colpito il Centro Italia nel 2016. Io vengo da quelle zone e ho sentito la necessità di portare in musica un ricordo e un messaggio positivo. L’album racchiude fin dal suo titolo tutte le speranze, la voglia di andare avanti e di farcela”. Ma Nel cielo tu non è l’unica canzone dedicata al tragico avvenimento: “La prima traccia dell’album, Polvere e strappi nel cuore, è anch’essa dedicata interamente alla mia terra, colpita dal terremoto”.

Giorgia Surina oggi: la sua carriera dopo TRL | LEGGI

Andrea Petrucci cantante: intervista al cantastorie rock delle Marche

Non per questo Il coraggio è tra le braccia di un sogno è un album immobile e ripetitivo: “Sono 7 tracce. All’inizio abbiamo alcuni brani un po’ più tranquilli, per arrivare poi a un’esplosione di rock, che è una parte fondamentale dell’album. Sembra di essere un po’ fuori generazione, ma è assolutamente pop rock” dichiara, ridendo, Andrea Petrucci.

La quarantena è stata dedicata al suo disco, ma non solo: “Ho omaggiato la nostra Italia con una cover. Ho ricantato una famosa romanza, il Nessun Dorma. Ho fatto un video con le immagini di quel periodo.É stato molto impegnativo, è una canzone difficile, l’ho cantata in chiave moderna, con una voce non lirica ma pop. Spero di tornare presto a fare musica dal vivo, a sentire il calore delle persone. É importante esprimersi davanti a un pubblico”.

Priscilla Lucifora