Piace a tutti Giorgia Cardinaletti, la giornalista del TG1 ricercatissima sul web

Giorgia Cardinaletti, classe 1987, è una giovane conduttrice e giornalista del TG1, ma cosa si sa di lei? È marchigiana, laureata in Lettere a Perugia, successivamente ha frequentato la scuola di giornalismo radiotelevisivo diventando poi giornalista professionista. All’inizio della sua carriera ha lavorato come inviata per Rai News 24, conducendo rubriche a sfondo automobilistico. Nel 2019 inizia a condurre il TG1, e da quel momento è una delle giornaliste più ricercate sul web.

La Cardinaletti ha un compagno di origine genovese, ma la sua famiglia è delle Marche. In un’intervista spiega dove ha passato quest’estate, spiegando che “Privilegio l’Italia scegliendo un posto dove vado ogni anno e che, per me, rappresenta un abbraccio. Poi tornerò sicuramente nelle Marche, magari al Conero. Voglio passare un po’ di tempo con la mia famiglia che non vedo dal 29 dicembre 2019”.

Giorgia Cardinaletti Instagram: la bella conduttrice ha anche un fanclub

Tutti i suoi spettatori la amano e sperano di vederla presto alla conduzione di un programma tutto suo. È seguitissima sui social, mezzo attraverso cui racconta con fotografie la sua vita lavorativa, i suoi viaggi, e condivide spesso le immagini dei suoi idoli nel campo culturale e politico. Oltre che per la sua bellezza, è molto apprezzata per la sua intelligenza e il suo metodo comunicativo che coinvolge tutti i suoi ascoltatori. Su Instagram c’è addirittura chi ha creato una fanpage in cui condivide foto e video di tutto ciò che fa Giorgia.

Tra i suoi fan c’è chi commenta le foto di Giorgia con apprezzamenti del tipo: “Sei un sogno un meraviglioso sogno! oltre che una bravissima giornalista” o ancora: “Che splendore Giorgia!”. Certo, se la giornalista continuerà ad avere così tanto successo mi sa che la vedremo presto alla conduzione di un programma scritto da lei, ma Giorgia non ha (ancora) espresso pareri a riguardo.