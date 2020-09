Come ogni anno si vocifera la presenza della Ferragni a Sanremo, ma arrivano già i primi commenti

Sono state fissate le date per il Festival di Sanremo, che l’anno prossimo a differenza degli altri si svolgerà a marzo, dal 2 al 6. La conduzione sarà completamente di Fiorello e Amadeus, che nell’edizione dell’anno scorso hanno dimostrato molta simpatia e una sinergia nello stile della conduzione. Come tutti gli anni, sono partite le scommesse riguardo alla quota rosa del Festival 2021, e come tutti gli anni in molti scommettono su Chiara Ferragni: volto italiano riconosciuto in tutto il mondo.

Oltre alla bella Chiara, in molti sperano che a scendere la scalinata del palco dell’Ariston ci sarà anche il marito Fedez. Non è stato confermato nulla nè da Chiara nè da Fedez, ma i fan continuano a chiedere notizie sull’argomento. È ancora troppo presto per le conferme di ogni tipo, quindi i fan del festival canoro dovranno aspettare ancora qualche mese prima di ricevere delle notizie ufficiali. Ad ogni modo il Codacons non è d’accordo con la presenza della Ferragni al Festival, e scatta subito la polemica.

Chiara Ferragni a Sanremo 2021: il Codacons non ci sta e parte con le minacce

Il Codacons ha minacciato la Rai per aver proposto Chiara Ferragni come valletta di Amadeus, e Chiara risponde: “Sono molto colpita dal tempo e dall’aggressività che nelle ultime settimane il Codacons ha destinato alla mia persona con dichiarazioni infondate e diffamatorie”. Infatti, secondo il Codacons scegliere Chiara Ferragni sarebbe sbagliato sotto molti punti di vista: “La Rai dovrebbe individuare modelli più adatti all’interno di programmi diretti ad un vasto pubblico, costituito in prevalenza da giovani”.

L’accusa del Codacons sarebbe rivolta soprattutto all’utilizzo che la ragazza fa dei social network, “con particolare riferimento all’utilizzo che la stessa fa su Instagram del proprio figlio, utilizzato a scopo commerciale per promuovere marchi e prodotti vari, in totale violazione delle norme vigenti che tutelano i minori e la loro privacy”. il Codacons non si ferma, e accusa anche “Chiara Ferragni Unposted”, il documentario dedicato alla vita personale e professionale di Chiara che viene definito in maniera totalmente denigratoria “pseudo-documentario”.