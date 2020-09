Sull’utilità della mascherina: proseguono le tensioni tra Noel e Liam

Il rapporto tra i due fratelli Gallagher non è mai stato eccelso e la storia degli Oasis lo dimostra. Questa volta le loro divergenze si allargano anche in rapporto alla pandemia, mettendo ancor più in evidenza la differente visione del mondo che hanno. E dopo la posizione no-mask di Noel, ecco che sui social è arrivata la replica di Liam Gallagher che non ha esitato a definire il fratello “un imbecille”.

La scorsa settimana, durante il suo intervento nella trasmissione in podcast di Matt Morgan su Radio X, Noel aveva parlato della sua visione della pandemia. Ritiene che allo stato attuale non ci sia più alcun pericolo e per questo rifiuta di indossare la mascherina. Ha raccontato di un episodio in treno, quando un viaggiatore gli ha suggerito di indossare il dispositivo di protezione, anche per evitare la multa. Poi ha spiegato che se si dovesse ammalare sarebbe solo un suo problema, ignorando però che può comunque infettare altre persone.

Liam Gallagher Covid-19 – “Io indosso la mascherina”, Noel è “un imbecille per molte ragioni”

Insomma, quello di Noel è un approccio no-mask che sconfina nel negazionismo. Liam Gallagher, invece, la pensa in modo totalmente diverso. “Io indosso la mascherina, non è un problema”, dice rispondendo alle domande dei follower su Twitter. “Ho il morbo di Hashimoto e questo significa che il mio sistema immunitario è fot****”.

Si tratta di una patologia cronica che colpisce la tiroide e che rende il sistema immunitario particolarmente fragile: in altre parole, un eventuale contagio da Covid-19 potrebbe creargli non pochi problemi. Ma così facendo, il cantante ricorda l’importante messaggio secondo cui la mascherina non tutela solo se stessi, ma anche gli altri intorno a noi.

Interpellato da alcuni utenti Twitter sulla questione, Liam ha definito Noel “un imbecille per molte ragioni”, dando l’impressione di aggiungere anche l’approccio no-mask del fratello all’elenco di questioni irrisolte. Insomma, sembra che il Covid abbia ulteriormente accentuato la crisi di un rapporto che ha vissuto più bassi che alti in tanti anni di carriera musicale.