Sylvester Stallone madre, morta la mitica Jackie: aveva 98 anni

Jackie Stallone, la madre dell’attore hollywoodiano Sylvester è morta all’età di 98 anni. “Era una persona molto eccentrica e stravagante”, ha scritto Frank Jr, il fratello dell’attore holywoodiano in omaggio a sua madre. È stato proprio Frank a confermare la notizia in un comunicato, rendendo omaggio a “una donna straordinaria”.

La donna è morta lunedì “nel sonno come avrebbe voluto”, ha scritto sui social. “La sua mente era acuta come un rasoio fino al giorno in cui è morta.” ha aggiunto Frank Jr, che si è preso “cura di lei come una regina per tutta la vita”, e ha aggiunto: “Non potrò mai più chiamare mia madre o farla urlare contro di me perché non mi sono mai sposato. Ma noi tutti amavamo lei e il suo spirito per sopravvivere e prevalere. Mi mancherai sempre mamma.”

Famosa astrologa di celebrità e promotrice di wrestling femminile, ha avuto un periodo memorabile; anche se breve, nella casa del Grande Fratello nel Regno Unito nel 2005; insieme a concorrenti tra cui il defunto John McCririck, il modello Caprice, la star di Happy Mondays Bez e Germaine Greer . Una concorrente a sorpresa che è entrata nella famosa casa pochi giorni dopo l’inizio della serie, la donna è rimasta molto scioccata dalla co-coinquilina ed ex nuora Brigitte Nielsen, con la quale ha avuto una relazione gelida.

“Oh mio Dio! Jackie!” esclamò una Nielsen sbalordita quando la vide per la prima volta. La risposta della donna fu: “Sì … Jackie”, mentre indossava una pelliccia e occhiali da sole, una frase che è diventata una famosa nel mondo dello spettacolo. Nonostante sia stata sfrattata dalla casa dopo soli quattro giorni in seguito agli scontri con l’esperto di corse McCririck; è diventata uno dei personaggi più amati dello spettacolo.

I fan della serie hanno reso omaggio alla donna dicendo che è stata una delle più grandi entrate della sua storia. Jamie East, che ha presentato lo spin-off Big Brother’s Bit On The Side, ha scritto su Twitter: “RIP Jackie Stallone responsabile di uno dei più grandi momenti in televisione”.