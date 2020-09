Addio all’attore che recitò ne Il Nome della rosa

Aveva 89 anni e ha interpretato più di 200 ruoli nel cinema, teatro e televisione. Si tratta dell’attore franco-britannico Michael Lonsdale, venuto a mancare la notte del 21 settembre a Parigi a 89 anni. Ne dà notizia il suo agente, Olivier Loiseau.

In Italia sarà ricordato soprattutto per la parte dell’Abate Abbone di Fossanova nel film “Il Nome della rosa” di Jean-Jacques Annaud, tratto dall’omonimo romanzo di Umberto Eco. Ma è noto anche per aver interpretato il ruolo del cattivo Hugo Drax in “Moonraker – Operazione spazio”, film della saga di James Bond del 1979.

Morto Michael Lonsdale, si è spento il villain di “Agente 007”

Nato il 24 maggio 1931 a Parigi, sua madre era franco-irlandese e suo padre era un ufficiale dell’esercito britannico. Lonsdale, che era bilingue, trascorse l’infanzia nella capitale francese prima di trasferirsi in Marocco negli anni della Seconda guerra mondiale. Il suo avvicinamento al mondo del cinema è avvenuto all’età di 16 anni, quando ha incontrato il regista e attore Roger Blin.

L’attore si è fatto un nome nel cinema recitando in diversi film d’autore con registi come Orson Welles, François Truffaut, Jacques Rivette, Louis Malle, Luis Buñuel, Marguerite Duras e Ermanno Olmi. Il suo nome appare anche nel film “Munich”, diretto da Steven Spielberg e in “Uomini di Dio” di Xavier Beauvois. É riconosciuto come uno dei più grandi attori europei tra gli anni cinquanta e duemila al cinema, arrivando alla vetta di un villain della serie 007, tra un Bunuel, Malle e Zinneman.

Michael Lonsdale è stato un grande attore e caratterista in ruoli memorabili anche teatrali. Fulminato dal teatro di Strindberg, poi interprete di Brecht e di Samuel Beckett, ha iniziato la sua lunga carriera di interprete come lettore teatrale di grandi testi della letteratura e della filosofia. Il teatro per Michael Lonsdale è stata la passione più grande della sua vita, accanto ovviamente a quella cinematografica.