La Gregoraci si commuove ricordando la scomparsa della madre al Gf Vip 5

Durante la terza puntata del GF Vip, Elisabetta Gregoraci è stata omaggiata con una sorpresa: chiamata in Mistery Room da Alfonso Signorini, ripercorre le tappe più importanti della sua vita tramite le immagini dei suoi genitori, del suo successo e di suo figlio.

Mentre ricorda la madre, la Gregoraci si commuove: “La prima volta che si è ammalata aveva 38 anni e non ha mai smesso di lottare”. Mamma Melina è scomparsa nel 2011, all’età di 52 anni e la showgirl racconta della sua malattia, mentre riguarda delle foto scattate insieme anni fa. “Non si è mai fermata – spiega la conduttrice TV ad Alfonso Signorini – nemmeno quando non c’era niente da fare. Lei ha dato sempre sostegno agli altri”. “È stata una donna straordinaria – continua Elisabetta – per tutte le cose belle che ha fatto agli altri”.

Elisabetta Gregoraci madre: la showgirl si commuove al suo ricordo

Elisabetta Gregoraci, osservando le immagini della sua famiglia in Calabria, a Soverato, ricorda: “I miei genitori hanno vissuto 37 anni d’amore, un sogno interrotto quando mamma è venuta a mancare”, spiega mentre le lacrime le rigano il volto. Alfonso Signorini ha poi spiegato di quando ospite a Soverato, paese di origine della showgirl, ha conosciuto la madre di Elisabetta che gli ha mostrato la “cameretta” della showgirl rimasta intatta anche dopo che ha lasciato la Calabria per realizzare i suoi sogni.

La showgirl 40enne, poi, passa a parlare dell’ex marito. “Flavio Briatore? Gli ho dato i valori sani della vita. Per me è stato un amore ingombrante ma importante”, rivela. E continua: “Oggi Flavio per me è una persona speciale, siamo stati insieme 13 anni, abbiamo anche un bellissimo rapporto. E’ vero che mi fa arrabbiare, non sono qui a dipingerlo come un santo e neanche io lo sono. Mi fa arrabbiare quando mi fa qualche piccolo dispettuccio… Posso dirti che è stato un amore ingombrante, ma importante”.

Infine, la Gregoraci si illumina davanti a una foto con il figlio: “É l’amore della mia vita. Anche qui con Flavio non ci siamo mai messi d’accordo: io lo chiamo Nathan e lui Falco. Nathan vuol dire ‘dono di Dio’ e per me i bambini sono un dono di Dio. Con Nathan ho faticato: non è arrivato subito. Non potevo che chiamarlo così”. Poi si rivolge al suo bambino e gli dice: “Ti amo alla follia”.