La pellicola già premiata a Venezia sbarca oggi nei cinema italiani

Pierfrancesco Favino si è imposto come uno dei maggiori attori del cinema italiano. Tra le sue interpretazioni ricordiamo quelle indimenticabili del pentito Buscetta in “Il traditore” e di Bettino Craxi in “Hammamet”. Dal debutto al cinema nel 1991 sono passati quasi trent’anni. Ora è il papà eroe del film diretto da Claudio Noce Padrenostro.

Oggi, 24 settembre, sbarca nei cinema di tutta Italia. Nel ruolo di padre sullo schermo, Favino riconosce il suo, uno di “quei padri di una volta che non ti abbracciavano, non mostravano sentimenti, non piangevano perché se lo avessero fatto sarebbero stati ‘meno maschi’ e tu dovevi capirli così, carpirne le emozioni di nascosto”. L’attore tiene talmente tanto al film da averlo coprodotto.

Pierfrancesco Favino Padrenostro: di cosa parla il film

Nel 1976 Valerio ha dieci anni e la sua vita di bambino viene sconvolta quando assiste all’attentato ai danni di suo padre Alfonso. Il regista Claudio Noce si ispira alla storia della propria vita per narrare le vere vicende legate al genitore, vicequestore responsabile della sezione antiterrorismo di Lazio e Abruzzo. Realmente scampato a un attentato dei Nuclei Armati Proletari, è stato poi messo sotto scorta.

Questa vicenda particolare permette di narrare la condizione più generale dell’Italia anni ’70. Non si sono ancora affermati concetti come femminismo o parità in una famiglia dominata da un machismo che non permette agli uomini di esibire le proprie fragilità. Infatti lo stesso protagonista, parlando della sua infanzia, afferma di quanto avesse imbarazzo a parlare al padre e di quanto fosse strano vederlo ridere.

Per approfondire la figura di Favino possiamo trovare domani sul magazine 7 del Corriere della Sera un’intervista condotta da Walter Veltroni. L’attore dice di far parte di una generazione che “negli anni della violenza, si pensava non vedesse nulla, non sentisse e capisse nulla”, ma che invece “ha respirato quella tensione e quindi da qualche parte doveva nascondersi, doveva trovare sollievo”. Lui il sollievo l’ha trovato raccontando storie con la sua faccia, un’attitudine che aveva fin da piccolissimo.