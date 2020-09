L’imprenditore “risponde” all’ex moglie Elisabetta Gregoraci, nella casa del Gf Vip

Archiviati i problemi di salute legati al Coronavirus, Flavio Briatore su Instagram si mostra sorridente accanto a Naomi Campbell nell’ultimo post che ha condiviso, dove ha scritto che la Venere Nera è andato a trovarlo nella sua residenza di Monaco. Briatore, che è risultato positivo al Covid-19 ed ha trascorso la quarantena a casa della sua amica Daniela Santanchè, ha definitivamente chiuso il capitolo malattia ed è ufficialmente tornato a lavoro, rientrando nella sua residenza di Montecarlo subito dopo il secondo tampone positivo.

Quale modo migliore per festeggiare il ritorno alla normalità se non quello di circondarsi di persone care e affetti speciali? Ed è proprio un’amicizia speciale quella che lega il magnate del Billionaire con una delle top model più belle del mondo, ancora oggi (nonostante i 51 anni) Naomi Campbell, sua ex fidanzata storica prima del matrimonio con la showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci, dal quale Briatore ha avuto un figlio, Nathan Falco. La loro relazione è durata circa 5 anni, dal 1998 al 2003, anni in cui i due innamorati erano inseguiti dai paparazzi , sullo yacht quando erano in vacanza e in giro, sulle copertine di tutte le riviste di gossip del mondo.

Erano famose anche le loro liti furibonde, ma nonostante la burrascosa fine della loro relazione, i rapporti tra i due non si sono mai davvero chiusi, come si vede dai volti distesi e sorridenti in posa per il selfie condiviso da Flavio Briatore sul suo profilo Instagram. Chissà che il piacere di ritrovare Naomi al suo fianco non sia anche una frecciatina rivolta alla sua ex moglie Elisabetta Gregoraci, al momento partecipante della quinta edizione del Grande Fratello Vip, cosa che non è andata proprio giù all’imprenditore.

Subito prima dell’ingresso nella casa più spiata d’Italia, Elisabetta aveva confessato il desiderio di ritrovare la spensieratezza perduta negli ultimi anni, visto che quando ha conosciuto Briatore, la Gregoraci aveva “solo” 26 anni ed a 28 anni era diventata mamma di Nathan Falco. Il matrimonio da favola è durato però solo sette anni, fino alla notizia ufficiale della separazione consensuale.

Appena entrata al Gf Vip, Elisabetta ha già fatto parlare di sè per un presunto flirt con Pierpaolo Pretelli, ex concorrente di Uomini e Donne ed ex velino di Striscia la notizia. Inoltre la Gregoraci ha ricevuto anche molte critiche per le dichiarazioni sul matrimonio con Flavio Briatore, affermando di aver sacrificato vita e carriera per l’ex marito. Ormai sono passati circa tre anni dalla fine del matrimonio e se Elisabetta è pronta a lasciarsi alle spalle il suo passato, anche Briatore è pronto a tornare alla vita e rivedere Naomi Campbell lo ha reso davvero felice: “Se io oggi alle due di notte dovessi aver bisogno di lei per un qualsiasi motivo, so che risponderebbe al telefono subito. Questa è Naomi lontano dai riflettori: una donna con un gran cuore. Sono contento di esserci stato nella sua vita” ha detto in un’intervista parlando della sua ex.

Roberta Mazzacane