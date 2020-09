Tanti auguri a Jovanotti che pare non invecchiare mai

Nato il 27 settembre del ’66 a Roma ma originario di Cortona, in provincia di Arezzo. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza in un continuo ponte le due città. Il padre era gendarme in Vaticano all’epoca di Giovani XXIII e si trasferì nella Capitale dalla Toscana con tutta la famiglia: la moglie Viola Cardinali e i figli Umberto (scomparso nel 2007 in un incidente aereo a Latina), Bernardo, Lorenzo e Anna.

Proprio nella sua seconda città il giovane Lorenzo ha conosciuto colei che sarebbe diventata sua moglie e la madre di sua figlia: Francesca Valiani, di tre anni più giovane. I due stanno insieme da ben 25 anni. La loro unica figlia, Teresa, è nata il 13 dicembre del ’98: una data ricordata anche nelle parole di Per te, canzone che Lorenzo ha scritto alla piccola, perché fosse la sua ninna nanna.

Jovanotti compleanno con 54 candeline per il nostro “ragazzo fortunato”

Ma Lorenzo non è sempre stati il Jovanotti che tutti abbiamo in mente, nonostante lui con la musica ci lavori da davvero tanti anni: ha iniziato nelle discoteche di Roma come disc jokey, poi nelle zone in mare e poco a poco in tutta Italia.

Jovanotti è uno dei cantanti più ecclettici degli ultimi anni; partito con l’hip hop italiano non ha mai smesso di evolversi e di cambiare, per scoprire ritmi e melodie nuove. Si fa riconoscere soprattutto come cantautore portato alla sua massima espressione in Buon sangue, in cui è presente una delle sue tracce più famose, Mi fido di te.

Il 2019 per Jovanotti è stato un anno importantissimo con il suo tour interamente sui litorali italiani: il Jova Beach Party. Una tournée trionfale, che è riuscita a radunare centinaia di migliaia di persone, per delle grandi feste piene di divertimento con la “scusa” della musica.