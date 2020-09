Kit Harington Rose Leslie: Jon Snow e Ygritte presto genitori!

L’annuncio arriva su Instagram

Si sono conosciuti sul set di una delle serie tv più seguite di tutti i tempi. Si sono sposati insieme a tutti i loro colleghi e di qualche ora fa è la notizia, confermata, che Kit Harington e Rose Leslie, Jon Snow e Ygritte, aspettano un bambino. La notizia aveva già iniziato a circolare su internet, dopotutto i fan della coppia sono moltissimi, ma è stata ulteriormente confermata dalla coppia.

Come? Con un meraviglioso servizio fotografico pubblicato su Make Magazine UK, rivista britannica. Tra le foto, a colori e in bianco e nero, in cui Rose sfoggia diversi outfit e gioca a mettersi in posa su uno sfondo bianco, a colpire di più i fan e a confermare la lieta novella è stata sicuramente quella in cui l’attrice, di profilo, spinge in avanti il pancione fasciato in un abito nero e sorride ad occhi chiusi, con le mani sulla schiena.

La coppia non ha aggiunto nessun commento a queste foto, che parlano da sole, e non c’è traccia di Kit Harington. L’attore, che dopo l’esperienza importante ma anche spossante di Game Of Thrones aveva deciso di farsi ricoverare in una clinica, sembra aver ritrovato la serenità. Qualche giorno fa i due piccioncini erano anche stati paparazzati insieme per le strade di Londra, a spasso con il cagnolino. Rose aveva nascosto le rotondità con un largo maglione.

Per Kit nuovo taglio di capelli cortissimo e la volontà di non interpretare più ruoli come quello che l’ha reso famoso. Il motivo? La divisione tra i generi, ormai a suo parere superata e non presente nella sua educazione. Al Telegraph ha infatti dichiarato: “Il mondo non ha bisogno di vedere ancora più ruoli mascolini”.

P.L.