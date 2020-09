26 anni dopo la sitcom più amata d’America (e non solo) ha accolto un cast di attori neri

Gli attori afro-americani Sterling K. Brown, Uzo Aduba, Ryan Bathe, Aisha Hinds, Kendrick Sampson e Jeremy Pope saranno i nuovi protagonisti di un episodio speciale di Friends. La sitcom, seppur molto amata, è stata spesso accusata di mancanza di diversità nel cast, che prevedeva tutti personaggi bianchi. I creatori hanno ammesso che la sitcom ha sempre voluto rappresentare al meglio le minoranze, e quale miglior occasione se non quella di riscrivere un episodio della storia con attori di colore? Ecco, quindi, che è andato in onda un nuovissimo episodio di Friends con attori neri.

Non un vero e proprio episodio, bensì una “lettura” del copione di un episodio tratto dalla sitcom americana. Come annunciato in un post Instagram da Kerry Washington, la lettura è stata trasmessa in live su Zoom. #zoomwhereithappens è l’hashtag lanciato per questa serie di “incontri virtuali” nei quali attori neri reinterpreteranno alcuni dei più grandi successi televisivi. E come sarebbe potuto mancare Friends tra questi? In particolare, il copione in questione sarà quello del secondo episodio della terza stagione: The One Where No One’s Ready.

Friends episodio speciale: con attori neri e in live su Zoom

L’obiettivo non è solo quello di riportare alla memoria un grande successo, un pezzo di storia. É molto più profondo: sostenere l’organizzazione When We All Vote e incoraggiare la gente a votare alle prossime elezioni presidenziali di Novembre 2020. Lo scopo è quindi quello di amplificare la lotta per il diritto al voto e la giustizia, attraverso la cultura e l’intrattenimento. A condurre Gabrielle Union, attrice diventata famosa per la sua apparizione come prima guest-star nera in Friends.

Piccola curiosità: un paio di anni fa il rapper Jay-Z aveva fatto uscire il videoclip “Moonlight” sulla sua piattaforma Tidal nel quale “denunciava” proprio la scarsa presenza di attori afroamericani nel mondo dello spettacolo. Il videoclip imitava alla perfezione la serie cult del 1994, a partire dalla sigla iniziale. In esso si poteva vedere proprio il cast di Friends, interpretato da attori neri scelti da Jay-Z.

