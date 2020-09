Intervista a un esperto di televisione

L’Ideatore di tanti programmi televisivi di successo si racconta a Rumors.it per l’uscita del suo nuovo libro, Arturino l’amoroso, dedicato al suo bassotto appena scomparso.

Conosce dinamiche e segreti del “dietro le quinte” del mondo televisivo e si divide da ben trentadue anni tra il piccolo schermo e il giornalismo: Aldo Dalla Vecchia, autore storico di successi tv come Target, Verissimo, Cristina Parodi Live e In forma è anche autore di tredici libri, di genere molto differente tra loro.

Il veterano della tv nasce a Vicenza nel 1968 e vive a Milano con due gatti, Achille e Amerigo, e, fino a poco tempo fa, con un cane che si credeva un gatto, Arturo, protagonista del suo ultimo romanzo Arturino l’amoroso, un instant book edito da Amazon, scritto in sole due settimane.

Sono molteplici le passioni di Aldo, dalle canzoni di Mina al giocare a burraco, passando da Simenon, fino alle focaccine dell’Esselunga… Ma la scrittura, che sia letteraria o televisiva rimane il suo grande amore di sempre:

Da che cosa nasce la passione per la scrittura?

Nasce con me. Ho sempre amato scrivere, fin da quando, a sei anni, ho cominciato la prima elementare. Ricordo che i famosi “pensierini” che la maestra ci faceva scrivere durante le elementari scatenavano la mia fantasia, così come mettevo una grande passione nei temi. La stessa che riverso oggi ogni volta che scrivo un articolo, un copione per la televisione, un libro.

Sei autore di tanti libri, molto differenti tra di loro: c’è una tipologia di opera su cui prediligi lavorare?

In realtà ogni libro è un mondo a sé, e io ci metto lo stesso amore infinito a crearlo, metterlo insieme, scriverlo, limarlo, sia che si tratti di un romanzo come Rosa Malcontenta; un giallo come Le avventure di Amerigo Asnicar, giornalista e Vasco l’investigacane; una favola mascherata da biografia come Arturino l’amoroso.

Nella tua bibliografia conti due opere dedicate a grandi donne del panorama culturale italiano: Mina e Franca Valeri. Che cosa rappresentano per te queste due icone?

Mina e Franca Valeri, a cui ho dedicato Mina per neofiti e Viva la Franca, entrambi pubblicati da Graphe.it nel 2020, rappresentano l’eccellenza della cultura e dello spettacolo dell’ultimo secolo. Come loro, nessuna.

Parliamo della tua vita televisiva: passione o casualità ti hanno portato a diventare un autore affermato?

Entrambe le cose. Io da sempre volevo scrivere per i giornali e lavorare in televisione. Ci sono riuscito da solo, senza raccomandazioni, con un pizzico di fortuna. La mia prima collaborazione giornalistica arrivò nel marzo 1988, non ancora ventenne, dopo quattro mesi di tentativi da una cabina telefonica di viale Marche a Milano: mi proposi a tutti i giornali della città, finché qualcuno mi ascoltò e pubblicò il mio primo articolo, una rubrica per il mensile 100 Cose. Invece il mio debutto in tivù avvenne pochi anni dopo, nel 1993, sostenendo un colloquio per realizzare la “puntata zero” di un programma di Canale 5 che si sarebbe chiamato Target, al quale poi lavorai per ben sette anni.

Vuoi spiegarci che cos’è cambiato in questi anni nel mondo del piccolo schermo?

È cambiato tutto: è cambiata la televisione stessa, che si è frammentata in migliaia di canali; sono cambiati tantissimo i contenuti; e sono cambiati i mezzi tecnici, che una volta erano complicati e ingombranti, e adesso sono sempre più miniaturizzati e virtuali.

Che opinione hai dei reality show?

Per le nuove generazioni, i reality sono fonte di grande diseducazione. Io mi diverto a guardare ogni tanto le prime o ultime puntate dei reality insieme agli amici, organizzando gruppi di ascolto pieni di commenti acidi e velenosi.

È la società a fare la televisione o al contrario è la televisione a fare la società attuale?

La seconda: non solo la televisione è uno specchio della società, ma quasi sempre è la televisione, purtroppo, a plasmare la società.

Facciamo un po’ di gossip, altrimenti non saremmo su Rumors.it!

Il personaggio televisivo più simpatico con cui hai lavorato.

Per fortuna di personaggi simpatici nella mia strada professionale ne ho incontrati tanti. Ho un ricordo delizioso di Natalia Estrada, sempre sorridente, pronta alla battuta, per niente costruita. E considero simpaticissima Susanna Messaggio, che oltre a essere una donna molto bella e intelligente ha un senso dell’umorisimo particolarmente spiccato.

Il personaggio televisivo più professionale con cui hai lavorato.

Naturalmente non ce n’è stato uno soltanto, ma mi vengono in mente due nomi: Cristina Parodi, con cui ho lavorato alle prime due stagioni di Verissimo e al Cristina Parodi Live, e la mia amata Tessa Gelisio, con cui ho fatto un’infinità di edizioni di In Forma.

Il personaggio più “difficile” con cui hai lavorato.

Ce ne sono stati tanti, di difficili, capricciosi, pretenziosi, addirittura impossibili, ma sono come ombre senza più volto né nome.

Il personaggio con cui vorresti lavorare.

Maria De Filippi, perché è la numero uno, senza se e senza ma.

Il personaggio di cui sei diventato amico.

In oltre 30 anni di attività ho conosciuto per lavoro centinaia di personaggi. Molti di questi sono diventati buoni conoscenti. Qualcun altro, un amico. Tra loro, il primo nome che mi viene in mente è Cristiano Malgioglio, che è un amico carissimo.

Che cosa manca attualmente nel mondo della televisione?

Mancano sobrietà, eleganza, pacatezza.

Come vedi la tivù tra 10 anni?

Non molto diversa da quella di oggi, purtroppo. Ma magari mi sbaglio…

Arturino l’amoroso è il tuo nuovo libro, uscito da poco: è un omaggio al tuo amico scomparso oppure una terapia per elaborare il dolore derivante dalla perdita?

Entrambe le cose: scriverlo è stato terapeutico, ma allo stesso tempo è un modo per ricordare Arturino per sempre, ora che è il protagonista di un piccolo libro che vuole essere anche una fiaba tenera e delicata.

In quanto tempo hai scritto questo libro?

Ho iniziato la sera di lunedì 10 agosto 2020, e ho finito lunedì 24 agosto 2020: due settimane esatte.

Che ruolo ha avuto il dolore nell’elaborazione di queste pagine?

Il dolore è stato il propulsore che mi ha fatto scrivere e mi ha accompagnato per tutta la stesura, insieme a una quantità infinita di lacrime.

Che cosa dici a quelli che sostengono che cani e padroni si assomigliano anche fisicamente?

Nel caso di Arturo e mio credo che di somiglianza si possa parlare soprattutto nei modi, nell’atteggiamento, perché Arturino era un bellissimo, e piccolissimo, bassottino a pelo lungo rosso; io sono un omone di quasi due metri e oltre cento chili… Certo era molto buffo vederci insieme…

Ti dividi tra scrittura e televisione: se potessi scegliere per che cosa opteresti?

Ho un solo sogno, da sempre: stare in soffitta alla mia scrivania a forma di fagiolo a scrivere libri, con i gatti che saltano da tutte le parti.

Marco Lugani