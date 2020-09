Angelica Massera nei panni della ministra Lucia SupercAzzolina

Esordio di successo per Angelica Massera che ieri sera 28 settembre, durante la prima puntata di Striscia La Notizia, si è calata nei panni della ministra SupercAzzolina. Un chiaro e ovvio riferimento all’attuale ministra dell’istruzione Lucia Azzolina che, dovendo gestire la precaria scuola italiana ai tempi del Covid-19, è finita nel mirino dei media e della satira. La Massera, dunque, ha prestato il suo volto per imitare la politica italiana – già parodiata dal grande Maurizio Crozza – rappresentandola come una donna sempre pronta a dare la sua originalissima soluzione ai problemi della scuola.

Proprio la Massera pochi giorni fa ha postato su Instagram una foto che la ritrae davanti agli studi del programma di Canale 5, accanto all’iconico Tapiro d’Oro. Facendo il segno della vittoria e sorridendo emozionata scrive: “Molti di voi se l’aspettavano… ebbene sì, sono entrata a far parte di una Grande Famiglia. Per la prima volta, nella storia di Striscia La Notizia, ci sarà “un’inviata delle mamme” che si occuperà dei problemi relativi a scuola, bullismo e molto altro. Ma nel frattempo ci sarà anche una Super Cazzolina pronta a risolvere i problemi del mondo scolastico”. Insomma con l’arrivo di Angelica, sembra proprio che la famiglia di Striscia La Notizia voglia offrire alle mamme una portavoce su argomenti molto sensibili.

Flavio Briatore: a lui il primo Tapiro d’oro della stagione | SCOPRI

Zero Il Folle: il viaggio nell’universo di Renato Zero | SCOPRI

Angelica Massera Striscia La Notizia: l’inviata delle mamme su Canale 5

Ma chi è esattamente Angelica Massera? Nata a Roma nel 1985, lavora da anni come attrice e comica in tv. Partecipa a vari programmi tra cui Avanti un altro e lavora con personaggi del calibro di Pippo Baudo e Paolo Bonolis. Dopo una lunga pausa presa per dedicarsi alla famiglia, Angelica nel 2016, decide di raccontare la propria vita di giovane mamma attraverso Facebook e Youtube. Nel giro di poco tempo, il suo storytelling leggero le ha permesso di diventare il punto di riferimento di moltissime donne. Una voce esilarante del web che, in tono ironico ma realistico, racconta i luoghi comuni e le battaglie quotidiane in cui le madri moderne si trovano continuamente a dover lottare. Su Facebook, in particolare, si è contraddistinta sin da subito con il format Vita da Mamma in cui Angelica narra cosa voglia dire oggi essere mamma e donna trentenne. Una narrazione che offre un’immagine del ruolo femminile nella società attuale e che ha ottenuto milioni di views e il profondo apprezzamento di moltissime mamme.

Oltre al suo impegno sul web – per cui la Massera ha ricevuto nel 2019 il Premio Charlot – prosegue la sua carriera attoriale debuttando a Roma con lo spettacolo teatrale comico Comicidio e calcando altri palchi italiani con lo spettacolo Che Danno di Donne, in coppia con Titina Maroncelli. Attualmente fa anche parte della webserie In Famiglia All’Improvviso, trattando il tema delicato del tumore e della malattia con un linguaggio originale e brillante. Nel 2019, infine, esordisce anche come scrittrice pubblicando il suo libro Un Figlio È Poco E Due Sono Troppi, edito da Mondadori.

Bruno Barbieri tra gli albergatori del Chianti: l’inedito episodio di 4 Hotel | LEGGI

Per non perdere le prossime avventure della “inviata delle mamme” Angelica Massera, ricordiamo che Striscia La Notizia va in onda ogni sera su Canale 5 alle 20.35 condotta dal simpatico duo Ficarra e Picone.