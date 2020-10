L’ultima stagione della serie originale Netflix sarà disponibile in esclusiva dal 15 novembre

Netflix rivela finalmente la data di uscita della nuova stagione di The Crown. Il 15 novembre la quarta stagione sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. I nuovi episodi della serie dedicata al racconto della vita della Regina Elisabetta II d’Inghilterra avranno due nuove protagoniste. Emma Corrin nel ruolo della Principessa Diana e Gillian Anderson nei panni della Lady di Ferro, Margaret Thatcher. La serie, prodotto originale Netflix, oltre ad a contare su un’eccellente cast, ha ricevuto anche numerosi riconoscimenti: tre Golden Blobe e otto Emmy.

Nella serie Netflix sono state apprezzate le interpretazioni di Claire Fox e Olivia Colman, che hanno ricoperto il ruolo della protagonista nelle prime quattro stagioni, di John Lithgow nel ruolo di Winston Churchill e di Helena Bonham-Carter nei panni della principessa Margaret nella terza e quarta stagione. L’ultima stagione in uscita, scritta da Peter Morgan, vede la partecipazione di Josh O’Connor che intepreta il Principe Carlo, Erin Doherty è la Principessa Anna, Emerald Fennell è Camilla Parker Bowles, Marion Bailey è la Regina Madre, Georgie Glen è Lady Fermoy, con Tom Byrne che veste i panni del Principe Andrea, Angue Imrie quelli del Principe Edoardo e Charles Dance quelli di Lord Mountbatten.

The Crown quarta stagione: arrivano Lady Diana e la Iron Lady

Ispirato da The Audience, pluripremiata opera teatrale, The Crown racconta la storia del longevo regno della regina Elisabetta II, mettendo al centro l’eterno conflitto della sovrana in lotta tra il suo io privato e pubblico. La serie si concentra sugli intrighi personali, le storie d’amore e le rivalità politiche dietro i grandi eventi che hanno plasmato la seconda metà del XX secolo. La serie non riguarda semplicemente la monarchia, ma parla di un impero in declino, un mondo in disordine e l’alba di una nuova era. Un prodotto audiovisivo che non è nato solo per intrattenere, bensì anche con un’aspirazione decisamente più nobile: raccontare la nostra epoca attraverso il filtro della Storia.

Il racconto riprende la linea cronologica con cui finisce la terza stagione. Siamo quindi sul finire degli anni Settanta, la regina Elisabetta e la famiglia sono impegnati a garantire la linea di successione al trono cercando la moglie giusta per il principe Carlo. Mentre la nazione inizia a subire l’impatto delle controverse politiche introdotte da Margaret Thatcher, la prima donna a ricoprire la carica di primo ministro. Le tensioni tra la Iron Lady e la regina peggiorano con l’inizio della guerra delle Falkland. Anche se la storia d’amore di Carlo e della giovane Lady Diana Spencer fornisce la distrazione ideale per unire il popolo britannico, tra le mura di Buckingham Palace la famiglia reale è sempre più divisa.

