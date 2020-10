Morto il giovane Youtuber Mirko Toller, il comico lo ricorda così…

È morto all’età giovanissima di 16 anni Mirko Toller, youtuber che aveva partecipato insieme a Checco Zalone in uno spot dedicato alla ricerca scientifica sulla Sma (Atrofia muscolare spinale) nel 2016. Proprio l’attore e comico pugliese ha annunciato la scomparsa del giovanissimo amico, dal suo profilo Facebook: “Ciao grande Mirko. Se puoi, da lassù, continua a mandarci il tuo sorriso, perché ne abbiamo ancora bisogno”.

Dalila Di Lazzaro: “Ho speso più di 750 mila euro per curarmi”|LEGGI

Mirko Toller aveva dodici anni quando fu al centro dello spot che invitava a donare in favore dell’associazione nazionale Famiglie Sma per la lotta contro l’Atrofia Muscolare Spinale. Era già abbastanza conosciuto con il suo canale YouTube “Mirko e Linda show”, in cui Mirko e la sorella Linda discutevano di svariate tematiche.

Checco Zalona ricorda Mirko Toller: erano diventati amici

L’ultimo video sul canale risale al 20 settembre 2020. Mirko viveva a Segonzago, in Trentino. Dal filmato politicamente scorretto con Checco Zalone si era sviluppato un bel rapporto tra i due, tanto da girare un altro spot nel 2017, e in rete era nato anche il gruppo Facebook “Mirko Toller fan club”.

The Crown: i fan scoprono subito un errore nelle prime immagini|LEGGI

Cos’è la Sma? L’atrofia muscolare spinale (Sma) è una malattia genetica che colpisce le cellule nervose delle corna anteriori del midollo spinale, da cui partono i nervi diretti ai muscoli e che trasmettono i segnali motori. La Sma colpisce circa 1 neonato ogni 10.000 e costituisce la più comune causa genetica di morte infantile.

Todaro torna a Ballando con le Stelle, la Isoardi: “Ho ripreso il sorriso”|SCOPRI