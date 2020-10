Jeff Daniels e Brendan Gleeson insieme per Sky

Tra pochi giorni uscirà su Sky l’attesissimo political drama sul rapporto tra Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti d’America, e James Comey, ex direttore dell’FBI. L’uscita di “The Comey Rule” si colloca proprio in tema con ciò che sta succedendo in queste settimane in America: infatti manca pochissimo alle elezioni presidenziali, e la pellicola potrebbe fare molta chiarezza sul primo governo Trump che si concluderà quest’anno.

Ad avere l’onore di intepretare personaggi così importanti, sono i due grandi attori Jeff Daniels e Brendan Gleeson. Essi si mostreranno nei rispettivi ruoli durante la doppia prima serata evento il 12 e 13 ottobre alle 21.15 su Sky Atlantic. “Sfida al Presidente – The Comey Rule” sarà anche disponibile in streaming su Now TV. Oggi è stato inoltre rilasciato il trailer ufficiale.

The Comey Rule: di cosa parla

Il drama sarà diviso in due parti da due ore ciascuna. Si basa sul bestseller “A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership”, il memoir di James Comey. Al momento è al numero uno della classifica del New York Times poichè racconta dal punto di vista dell’ex direttore dell’FBI le vicende che portarono al suo allontanamento dal Bureau per mano dell’attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Jeff Daniels interpreterà Comey, Brendan Gleeson invece il magnate americano.

La serie targata SHOWTIME è firmata da Billy Ray. La prima parte si concentra sulle fasi iniziali del Russiagate e sull’indagine dell’FBI sulle e-mail di Hillary Clinton. Esse ebbero un impatto decisivo sulla Election Night del 2016, quando Donald Trump stupì il mondo e fu eletto 45° presidente degli Stati Uniti d’America. La seconda parte, invece, è il racconto, giorno per giorno, della problematica relazione tra Comey e Trump, e si concentra sui primi mesi, intensi e caotici, della presidenza del magnate americano.

L’allontanamento di Comey è avvenuto nel 2017, dopo un anno di servizio per Trump (era stato capo dell’FBI anche sotto Obama). Ad aprile di quest’anno il presidente lo ha fatto addirittura arrestare con l’accusa di corruzione. Avrebbe, secondo il magnate, interferito durante le votazioni a favore dei democratici. Per saperne di più su questa storia complessa e ancora in gran parte misteriosa, sintonizzatevi su Sky Atlantic!

