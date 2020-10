Dietro il richiamo anonimo alla resistenza potrebbe nascondersi il volto dell’ex Pink Floyd

Resist! Questa la parola ripetuta ossessivamente come un mantra per le strade di Milano. Negli ultimi giorni nella capitale meneghina sono infatti apparsi una serie di cartelli anonimi rosa fluo che recitano l’imperativo Resisti! Molti i cittadini che, vedendo i muri della città assediati dai poster, si sono iniziati a interrogare tanto sul significato quanto – soprattutto – sul possibile autore che si cela dietro l’anonimato. Eppure, per chi fosse familiare con il rock – e più propriamente con i Pink Floyd – sa che nello storico gruppo di Cambridge militava un certo Roger Waters, da sempre inca****o con i potenti che mandano allo sfacelo il nostro mondo. Da Pigs a Welcome To The Machine, da Another Brick In the Wall a Us And Them, moltissimi sono infatti i brani del gruppo inglese che, nel corso del tempo, sono diventati dei veri e propri inni contro la violenza e i soprusi del più forte.

Proprio Us + Them è stato il nome dato da Roger Waters al suo grandioso tour che, tra il 2017 e il 2018, l’ha portato in giro per il mondo. Una tourné monumentale di 156 spettacoli che, attraverso i suoni psichedelici dei Pink Floyd e i suoi lavori da solista, si è affermata come una vera e propria campagna politica contro l’odio e chi lo fomenta. Una serie di concerti spettacolari legati attorno a una semplice parola chiave: Resist! rappresentanta esattamente nello stesso font utilizzato per i poster. Questo comunque non dovrebbe sorprendere. Dopo tutto, infatti, Roger ha sempre dimostrato di essere un appassionato attivista politico, dedicando la sua intera vita a combattere la politica falsa e corrotta dei leader mondiali.

Bon Jovi: il nuovo album che racconta la sofferenza del mondo | LEGGI

AC/DC: finalmente in arrivo un nuovo album? | SCOPRI

Roger Waters Cartelli Anonimi Milano: una vita passata a combattere con la musica la violenza del potere

Ma allora ci si chiede: perché questi cartelli sono apparsi a Milano solo ora? Effettivamente, proprio il concerto-evento “Roger Waters: Us + Them” sarà acquistabile dal prossimo Venerdì 20 ottobre nei vari formati Blu-ray, DVD, doppio CD e triplo Vinile.

Diretto da Sean Evans e Roger Waters stesso, Us + Them è un viaggio evocativo e ricco di suggestioni, che cattura perfettamente il rapporto unico che Waters ha con i suoi fan. Girato in una tappa del tour ad Amsterdam, il film è un’esplosione di esperienze visive e scenografie mozzafiato grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate. A dominare lo show psichedelico sono le contrapposizioni generate tra le immagini dei leader politici “them” – tra cui Trump e Putin – e le parole gridate da “us”, il popolo soggiogato. Tra tutte è proprio Resist quella che viene continuamente ripetuta. Un invito a resistere contro i nuovi fascismi, contro gli armamenti e contro l’inquinamento globale che, partendo dal suo pubblico, si estende a tutto il mondo. Insomma, scopriremo mai chi si cela dietro al richiamo alla resistenza?

X Factor 2020 ultime selezioni, Agnelli: “D’ora in poi ci odieremo” | LEGGI