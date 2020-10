Elodie torna in studio per il nuovo film d’animazione “Over the Moon”

È stato affidato ad Elodie il brano principale della colonna sonora del nuovo film d’animazione originale Netflix: “Over The Moon – Il fantastico mondo di Lunaria!”. La cantante interpreterà il brano “Volo via”, versione italiana del brano “Rocket to the Moon”, canzone composta in esclusiva per Netflix da Christopher Curtis e Marjorie Duffield. La pellicola d’animazione sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 23 ottobre.

Il film, diretto dal premio Oscar Glen Keane e prodotto da Ginnie Rim – già produttrice di Cars, Ratatouille e Up – racconta la storia di una brillante ragazzina, Fei Fei, che spinta dalla determinazione e dalla passione per la scienza, costruisce una navicella spaziale per andare sulla Luna e dimostrare l’esistenza della leggendaria dea che vi abita. Una volta atterrata, rimane coinvolta in una ricerca inaspettata e scopre un luogo bizzarro popolato da creature fantastiche.

Elodie canzoni: la pop star torna in studio per Netflix

“Ho riconosciuto nella storia di Fei Fei, nella sua caparbietà e nel profondo legame che la unisce alla famiglia, una parte di me”, dice Elodie. “La sua avventura mi ha emozionato e ricordato quanto sia importante credere nei sogni”. La pop star, infatti, sa bene quanto sia importante credere nei sogni. Nel 2016 si è classificata al secondo posto al talent show Amici di Maria De Filippi, vincendo il Premio della Critica Vodafone e il Premio RTL 102.5.

Nel febbraio del 2020 partecipa al Festival di Sanremo con “Andromeda”, un brano scritto per lei da Mahmood. Il singolo raggiunge in pochi giorni la prima posizione in classifica dei brani più passati in radio. A riguardo Elodie racconta: “Mahmood ha scritto il testo su una cosa che mi era accaduta. Forse è la prima volta che un brano racconta davvero di me. Amo questo pezzo, per me è il pezzo della vita”.

