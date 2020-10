Silvia e Serena sono le sorelline Mauri, new entry nella famiglia di Striscia La Notizia

Debutto di successo per le sorelline Mauri che ieri sera, giovedì 1 ottobre, hanno fatto la loro prima comparsa a Striscia la Notizia. Dodici anni la prima e tredici la seconda, le due bambine sono a capo dell’esilarante Ambiente Ciovani. La rubrica vede coinvolte le due giovanissime nei panni di consulenti scientifiche che, nel corso delle puntate, andranno a trattare varie tematiche legate al mondo naturale che ci circonda.

Nel loro esorido di ieri sera, Silvia e Serena hanno dedicato il loro primo servizio alla convivenza tra esseri umani e animali selvatici. Le sorelline raccontano così la storia di una famiglia che ha accudito un gheppio e i suoi pulcini, fino al momento in cui sono stati in grado di spiccare il volo.

Sorelline Mauri: debutto su Canale 5 per le sorelle appasionate di scienza

Le sorelline Mauri sono quindi una delle tante new entry nella famiglia di Striscia La Notizia. Le due ragazze, con la loro forte passione per la scienza e per gli animali, hanno convinto Antonio Ricci che le ha trasformate nelle nuove consulenti scientifiche del tg satirico di Canale 5. Una rubrica nuova per Striscia la Notizia che ha deciso di affidarsi a giovani preparati e con tanta voglia di fare.

Silvia e Serena sono solo alcune delle novità del programma di Ricci. Accanto alle due sorelline infatti troviamo anche Angelica Massera. L’attrice e cominca televisiva è nota al pubblico grazie a Vita da mamma, il suo format di Facebook in cui racconta la propria vita da mamma e da donna. Da questa settimana la vediamo ogni sera su Canale 5 nei panni della “inviata delle mamme”, affrontando temi caldi quali il bullismo e l’istruzione e strappandoci un sorriso con il suo esilarante personaggio, la ministra SupercAzzolina. L’altra novità è Andrea Rivera. Artista poliedrico nonchè cantastorie per le vie di Trastevere, Andrea conduce le simpatiche interviste al citofono, distrubando la quiete dei condomini con strambe domande.

Un imbocca al lupo quindi a Silvia e Serena, augurando alle sorelline di conquistare con la loro semplicità e intelligenza tutto il pubblico di Mediaset. Per non perdere le loro prossime consulenze scientifiche, ricordiamo che Striscia La Notizia va in onda ogni sera su Canale 5 alle 20.35 condotta dal simpatico duo Ficarra e Picone.