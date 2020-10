Le anticipazioni del nuovo episodio

Nelle puntate precedenti tutti gli albergatori in gara hanno cercato di soddisfare le esigenze dello Chef stellato e, nel nuovo episodio di 4 Hotel in onda domani sera su Sky e NOW TV, saranno Margherita, Rina, Valentina e Giuseppe a dimostrare tutto il valore delle loro strutture. Chi riuscirà ad incantare Bruno Barbieri e conquistare il titolo di miglior hotel della Val Rendena?

La Val Rendena, in Trentino Alto-Adige, è una località in grado di attirare ogni anno moltissimi visitatori da tutto il mondo, sia in inverno, grazie alle località sciistiche come Madonna di Campiglio, sia nel periodo estivo, dove gli appassionati si cimentano in trekking tra malghe e rifugi. Attratti dal fascino delle Dolomiti, i visitatori in Val Rendena possono godere di un’ospitalità genuina ma sempre attenta, anche al tema “green”.

4 Hotel: chi sono i personaggi della sesta puntata

Protagonisti del sesto episodio sono Margherita, responsabile della reception del Cerana Relax Hotel, struttura dallo stile tradizionale montano situato a Madonna di Campiglio; Giuseppe, presidente e CEO dell’Hotel Chalet del Brenta, un family hotel moderno che strizza l’occhio al “green”, nel cuore di Madonna di Campiglio; Rina, proprietaria dell’Hotel Crozzon, una struttura con una storia di quarant’anni tra il centro e le piste di Madonna di Campiglio; Valentina, direttrice del Maso del Brenta, una ex malga trentina del ‘600 riconvertita in hotel a 4 stelle situato nella località di Caderzone. La location del tavolo del confronto è il famoso salone Hofer all’interno dell’hotel Relais des alpes di Madonna di Campiglio, costruito per allietare con balli e feste regali il soggiorno della principessa d’Austria Sissi.

Anche in questo nuovo ciclo di episodi non cambia il meccanismo del gioco: gli hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità. Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati dall’esigente Bruno Barbieri, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi, prezzo.

Dopo questa puntata, il viaggio di 4 HOTEL proseguirà con le ultime due tappe: Tuscia e Palermo. Tutte le puntate sono state registrate prima dell’entrata in vigore del lockdown per l’emergenza Covid-19.