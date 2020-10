Aria di crisi per la coppia Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng

Una coppia altalenante: dopo un amore passionale, una rottura, e una riconciliazione avvenuta per amore di loro figlio Maddox, pare che l’ex velina Melissa Satta e il calciatore Kevin Prince Boateng stiano vivendo di nuovo un periodo di crisi.

Melissa Satta: la foto in intimo che fa il boom di like|LEGGI

A febbraio Melissa Satta aveva condiviso sui social un messaggio ambiguo che aveva fatto sospettare: “Non sempre le cose vanno come vorremmo”. In realtà la frase era uno sfogo per il trasferimento del marito alla squadra di calcio del Besiktas a Istambul. Per tenere unita la famiglia e combattere la distanza, la Satta e il figlio Maddox si erano trasferiti in Turchia insieme allo sportivo, ma sembra che questo non sia bastato a salvare il loro matrimonio.

Amore agli sgoccioli per la coppia Satta-Boateng

Al momento non ci sono dichiarazioni o conferme esplicite dei diretti interessati, ma alcuni indizi fanno pensare. È già da un po’ che i due non si fanno vedere insieme, sia sui social che nella vita reale, inoltre c’è qualcuno che afferma che siano lontani già da alcuni mesi. L’ultima foto social risale al 19 agosto scorso in Sardegna.

Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng: felicità solo apparente?|LEGGI

Melissa Satta si era confidata a Verissimo in merito alla fine del suo matrimonio nel 2019: “L’ho vissuta come un fallimento. È una cosa che non vorresti mai. Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio”. Nonostante gli sforzi e il desiderio di salvare la famiglia, però, sembra che la storia d’amore tra Melissa Satta e Boateng non sia destinata a proseguire.

Roberto Giacobbo a Verissimo: “Ero a un passo dalla fine”|LEGGI