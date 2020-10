In arrivo su Sky la serie diretta e prodotta dal candidato all’Oscar

In arrivo la prima serie televisiva scritta, diretta e prodotta dal candidato all’Oscar Luca Guadagnino debutta venerdì 9 ottobre su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV alle 21.15. Si tratta di “We Are Who We Are”, progetto originale e realizzato in collaborazione con HBO, che celebra l’identità individuale di ciascuno di noi.

Il regista palermitano porta per la prima volta il suo inconfondibile stile cinematografico in tv con una serie composta da otto episodi (anche se il regista preferisce parlare di un “film in otto atti”), realizzata con Lorenzo Mieli per The Apartment e Mario Gianani per Wildside. E stasera alle 19:30 sul canale Youtube di Sky, diretta con Luca Guadagnino, intervistato da Akim Zejjari, che risponderà alle domande dei fan in compagnia dei protagonisti della serie, Jack Dylan Grazer e Jordan Kristine Seamòn.

Khloé Kardashian e Tristan Thompson: in arrivo il secondo figlio? |SCOPRI

Glow: Netflix annulla la quarta ed ultima stagione a causa del Covid-19 |SCOPRI

Luca Guadagnino We Are Who We Are, la commedia umana dei due giovani protagonisti

Il candidato all’Oscar Luca Guadagnino, al proprio esordio televisivo, ha voluto affidare ad una produzione artistica un significato inedito, che sapesse valicare i confini dell’individualità per arrivare all’universale: l’adolescenza, le sue inquietudini e i suoi misteri in un racconto di formazione ambientato in un piccolo angolo di America in Italia, ma che potrebbe svolgersi ovunque.

I protagonisti, infatti, sono due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie, vivono in una base militare statunitense in Italia. Costretti dalla professione dei genitori, Fraser e Caitlin hanno dovuto lasciare la vita che avevano imparato a conoscere fino a quel momento. Americani, trapiantati in Veneto dalla carriera militare di madri e padri, si sono scoperti simili, agitati entrambi dalle stesse paure, dagli stessi dubbi.

Torna il “Monte-Carlo Film Festival” ideato e diretto da Ezio Greggio |SCOPRI

“We are who we are” è una sorta di commedia umana che racconta come ai giorni nostri (la serie è ambientata tra la campagna elettorale per le presidenziali del 2016 e l’elezione di Trump) un gruppo di espatriati in una base militare vive le proprie idiosincrasie, desideri e nevrosi.