Oggi l’icona pacifista della musica avrebbe raggiunto il traguardo degli 80 anni

Ci sono date fondamentali che non possono essere dimenticate per il grande impatto che hanno avuto sul corso della storia. L’8 dicembre 1980 il mondo intero piangeva una delle morti più sconvolgenti, inspiegabili e ingiuste. John Lennon, il leader dei Beatles e la personificazione della lotta alla violenza, viene ucciso da Mark David Chapman, in un folle gesto volto alla ricerca della gloria eterna. La morte ha così stroncato a soli 40 anni una delle vite più umane e genuine che il mondo avesse mai ricevuto. Ma Lennon non è mai stato dimenticato. La sua immagine sorridente, con gli occhialini tondi e i capelli al vento, è diventata leggenda. E la leggenda è diventata mito. Il 1980 presto è diventato un anno non di pianto, ma di celebrazione, in cui rendere omaggio a uno dei personaggi più influenti di sempre. Così come il 9 ottobre 1940, sua data di nascita.

È proprio oggi infatti che John Lennon nasceva e avrebbe festeggiato, raggiungendo un traguardo invidiabile della sua vita: gli ottantanni. Nonostante la sua scomparsa quarant’anni fa, l’icona della musica in questo giorno speciale viene tutt’oggi celebrata e omaggiata in tutto il mondo, che ancora soffre per la sua inaspettata dipartita. John Winston – in onore di Churchill – Lennon nasce a cresce a Liverpool, passando la sua infanzia e adolescenza sotto la custodia della zia Mimi. Sin dalla tenera età John dimostra un’eccentrica personalità dettata da una forte creatività, che lo spinge a iscriversi al Liverpool College Of Art. È esattamente in questo periodo che Lennon si avvicina al mondo della musica, destinato a catturarlo per sempre. In realtà John inizia da autodidatta, imbracciando la chitarra solo dopo aver imparato a suonare l’armonica a bocca. Nel 1956 Lennon, ad appena sedici anni, fonda la sua prima band, i Quarrymen e durante un loro concerto, incontra Paul McCartney, che viene invitato ad entrare nella band. Ha inizio così la storia dei Beatles.

John Lennon Compleanno: 80 anni per l’immortale icona della musica

Nel corso della storia tante parole sono state già dette in merito ai Beatles. Nonostante il periodo di attività della band sia stato di soli dieci anni – dal 1960 al 1970 – i Beatles hanno letteralmente stravolto l’universo della musica, proponendo un genere innovativo, ribelle e sbarazzino che segnerà indissolubilmente tutte le generazioni di artisti successive. Uno stile unico e inimitabile che ha avuto un impatto enorme non solo sulla musica ma anche sull’intera società di quegli anni, stravolgendo completamente i canoni del tempo e dando origine ad un vero e proprio fenomeno sociologico su scala mondiale: la Beatlemania. L’adorazione incondizionata e indiscriminata per i Beatles. Da She Loves you a Help!, da Penny Lane a All You Need Is Love passando per Yesterday e Get Back, il repertorio della rock band inglese conta alcune tra le canzoni più memorabili di tutta la storia della musica. Un contributo di dimensioni eccezionali che è stato premiato nel tempo grazie agli innumerevoli riconoscimenti ottenuti, venendo addirittura insigniti dell’Ordine dell’Impero Britannico da parte della Regina Elisabetta II!

Nonostante il grandissimo successo, però, i Beatles dopo solo dieci anni di attività si sciolgono a causa di screzi tra Lennon e McCartney, nel frattempo diventati due leggende viventi. Dal 1970 dunque inizia la seconda fase della vita di John, segnata dalla svolta pacifista in seguito all’incontro con Yoko Ono. Una donna che verrà da molti criticata, soprattutto dai fan della band che la ritenevano la causa dello scioglimento dei Beatles. Indifferente alle critiche, Lennon insieme alla donna – già sua moglie dal ’69 – si trasforma nel leggendario leader pacifista, scrivendo canzoni che tutt’oggi sono simbolo di resistenza e di lotta alla violenza. Una tra tutte, la memorabile Imagine, utilizzata come bandiera del pacifismo universale. Un sodalizio umano e artistico unico quello tra Yoko e John, che li ha spinti a battersi per numerose ingiustizie. Indimenticabile il Bed-In, la forma di protesta non violenta catturata nel mitico scatto che ritrae la coppia sdraiata in un letto bianco e che, facendo il giro del mondo, diventerà un simbolo di pace.

Quella di John Lennon è stata una vita ineguagliabile, che difficilmente potrà ripetersi in futuro. Lennon ha donato a tutti noi la sua creatività, la sua passione per la musica e la sua vita, sperando di poter rendere il mondo un posto migliore. Nessuno, forse nemmeno lui, però poteva immaginare che la sua incredibile esistenza sarebbe stata stroncata dal folle Mark Chapman che, accecato dalla celebrità del cantantutore di Liverpool, spegnerà per sempre la luce negli occhi di Lennon. Da quel terribile 8 dicembre, John, la sua musica, il suo impegno e il suo sorriso sono diventati leggenda, venendo tramandati da generazione in generazione, come un mito immortale. È vero, John Lennon non c’è più in questo mondo, ma la sua anima vive dentro di noi. Tanti auguri John!