Il regista di “Pasolini” e de “Il cattivo tenente” racconta della sua riabilitazione

Dieci anni fa, Abel Ferrara si stava ripulendo dalla droga, in una fattoria in mezzo al nulla, quando ha passato la prima notte di buon sonno da decenni. “Il momento in cui ho capito di aver preso a calci le droghe è stato 40 giorni dopo che ho smesso di prenderle”, ricorda il regista, con il suo accento del Bronx denso e scoppiettante. “È come Gesù nel deserto: hai bisogno di 40 giorni di disintossicazione per diventare davvero sobrio. Erano le otto o le nove e si fece buio, come se tutto il resto dell’universo stesse per dormire. E alla fine, dopo Dio sa quanto tempo, sono andato a dormire anch’io.”

Oggi Ferrara ha 69 anni, nel pieno di quella che deve essere la sua sesta o settima vita, e vive a Roma dal 2012. Rimane uno dei veri visionari della storia del cinema, un provocatore e poeta: i suoi film più famosi sono livide decostruzioni di potere, follia e mascolinità. Nella sua filmografia annovera la satira ronzante e intrisa di sangue di The Driller Killer (1977), Il cattivo tenente con Harvey Keitel (1992), Christopher Walken nel suo momento cinematografico più inquietante nell’epico crime King of New York (1990) e Zoe Lund vestita da suora che spara agli stupratori in Ms 45 (1981).

Abel Ferrara vita privata: “È un miracolo se sono ancora vivo”

Ferrara ha anche fatto pornografia; ha lasciato generazioni di giornalisti spaventati e atterriti al suo ritorno; ha fatto infuriare Madonna mentre la dirigeva nella sua più grande interpretazione recitativa (nel poco visto Dangerous Game, del 1993); ed è stato celebrato sia al Louvre che al MoMA. Un’icona newyorkese vivente, creativamente senza limiti.

Nell’intervista del magazine inglese The Independent, i dolori della sobrietà si intrecciano dentro e fuori la conversazione con Ferrara, che sostiene la sua filosofia spirituale (è buddista) che guida la sua visione del mondo. Parla spesso della sua ritrovata gratitudine, del fatto che lui è ancora qui mentre molti dei suoi contemporanei no. Zoe Lund, così potente e sorprendente in Ms 45, era una tossicodipendente accanita, morta per insufficienza cardiaca nel 1999, all’età di 37 anni.

“Avrei dovuto aiutarla, ma ero nella stessa situazione in cui si trovava lei”, ricorda il regista. “È un miracolo che io sia ancora vivo, e una fottuta tragedia che lei non lo sia. Ma lei ha fatto più che romanticizzare la droga, come hanno fatto tanti in quegli anni lì. L’eroina era il suo dio, era l’elisir di lunga vita. Era una delle persone più intelligenti che abbia mai incontrato, ma si è fottutamente rovinata con la droga”.

Ferrara conclude con un pensiero alla sua carriera cinematografica: “Non importa quanto autoriale possa essere un regista, non è niente senza i suoi attori, non è niente senza i suoi editori o produttori, o senza i soldi. Il mio viaggio? È un fo***to atto comune. È la retta via fare film, fratello. È un regalo.”