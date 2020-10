Al suo esordio a Striscia la Notizia, stasera Giuseppe Longinotti su Canale 5

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) esordisce il comico Giuseppe Longinotti, inviato sul campo a verificare quanto gli italiani siano “politicamente corretti”: lo zelante e inflessibile censore, assistito da un perito verificatore andrà a scovare, e nel caso, sanzionare, i comportamenti meno appropriati, i gesti e le parole “scorrette”.

Longinotti si era già fatto conoscere per una serie di candid camera in cui interpretava un presunto senatore, uno che non fa la coda, pretende che la gente gli ceda il tavolo al ristorante, non paga quello che prende oppure esige sconti esagerati. E con chi protestava, la risposta era: “Lei non sa chi sono io”. Accompagnato dal suo servile portaborse e da una nerboruta scorta, era l’incarnazione della casta secondo l’immaginario collettivo.

Striscia La Notizia Longinotti: arriva l’Ispettore Politicamente Corretto

Giuseppe Codazzo, questo il nome del personaggio creato e interpretato dal parmigiano Giuseppe Longinotti, era apparso su La7, all’interno del programma “La gabbia”, condotto da Gianluigi Paragone. L’esperimento era chiaro: attraverso le poco onorevoli peripezie del finto senatore osservare come reagiscono le vittime, cioè i cittadini comuni.

Nella “candid” la sua spalla, che lui umiliava a ripetizione, era invece Alessandro Orgiato, il portaborse. “Anche il suo personaggio – ha detto Longinotti a La Gazzetta di Parma – si chiama con il suo stesso cognome, Orgiato appunto. Ma Alessandro non è solo la mia spalla negli episodi, collabora con me a scrivere i testi”.

L’autore parmigiano conosce per esperienza diretta personale le varie facce della politica italiana e i suoi meccanismi, in quanto, oltre ad essere da sempre interessato a quel mondo lì (più da un punto sociale, si potrebbe dire), tra il 1994 e il 1998 è stato consigliere comunale dell’allora Pds di Parma.