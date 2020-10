La conduttrice dopo un anno di silenzio si confiderà, sabato 10 ottobre, nel salotto di Verissimo

La conduttrice più amata della televisione italiana, Lorella Cuccarini, torna sugli schermi dopo un anno di silenzio. Ma non tornerà nei panni soliti panni di presentatrice bensì sarà ospite nel salotto di Silvia Toffanin, sabato 10 ottobre. A Verissimo spiegherà i motivi di questo periodo lontano dalla tv e si racconterà dal punto di vista personale e professionale.

Non vediamo la Cuccarini alla conduzione da quando si è congedata da La Vita in diretta, lasciando la conduzione solitaria ad Alberto Matano, che sembra cavarsela molto bene. Parlano chiaro infatti i dati d’ascolto e gli apprezzamenti di molti telespettatori che stanno lodando la scelta di Stefano Coletta, direttore di Rai 1, di lasciare Matano da solo alla conduzione. A Lorella sarebbe dunque spettatata la guida de Lo Zecchino d’Oro. Un progetto per lei, poi, è miseramente naufragato. Voci di corridoio insinuano che alla conduzione del programma ci sarà Mara Venier, affiancata da Carlo Conti come direttore artistico.

Ospiti Verissimo 10 ottobre: Lorella Cuccarini racconta la sua verità

Dopo un anno passato alla conduzione de La Vita in diretta, in cui Lorella era stata molto apprezzata, viene esclusa dalla conduzione in tandem con Alberto Matano ritrovandosi senza nessuna trasmissione da guidare. A proposito del suo allontanamento dalla Rai, arriva l’opinione di uno dei grandi della televisione italiana: Maurizio Costanzo. Il commento del giornalista arriva dopo un messaggio ricevuto all’interno della posta del settimanale Nuovo. In questo messaggio una fan scriveva: “Quanto è triste Alberto Matano! A La vita in diretta mancano i sorrisi di Lorella Cuccarini, o, comunque, di una persona solare che dia brio al programma”.

“Non sono affatto d’accordo con lei. E’ vero che il sorriso della Cuccarini e la sua presenza spezzavano il ritmo al programma, ma Alberto Matano è capace di gestire al meglio i temi più seri e delicati, oltre che quelli leggeri. Per sua fortuna, la televisione offre mille alternative.” ha risposto prontamente Costanzo. Sono arrivate poi anche altre sue dichiarazioni sulla Cuccarini al settimanale di Alfonso Signorini, in cui ha dichiarato che non fosse appropriato che la conduttrice esprimesse il suo parere e prendesse una posizione a proposito di questioni di politica. In conclusione afferma: “Lorella Cuccarini, donna di spettacolo e di grande talento, dovrebbe stare più attenta a quel che dice, soprattutto in Tv.”

