L’annuncio lascia tutti di stucco

Al Grande Fratello VIP può succedere di tutto. Controversie, discussioni infuocate, affermazioni ambigue, amore e odio, antipatia e avvicinamenti. Quest’anno l’edizione al momento in corso non si è proprio fatta mancare nulla: due degli inquilini della Casa più spiata d’Italia, infatti, hanno svelato l’esistenza di una setta nel mondo della fiction italiana. Ed ecco scoppiato il Caso Ares.

Durante l’ultima diretta, però, tra i fili di tutti questi intrighi si è inserita una variabile molto triste. Ma partiamo dall’inizio. L’antipatia tra la Contessa Patrizia De Blanck e la Marchesa D’Aragona, al secolo Daniela Del Secco, ha radici antiche. Le due si attaccano ogni volta che ne hanno l’occasione in qualsiasi salotto televisivo sia disposto ad ascoltarle.

Anche adesso che si sono scambiate di posto, infatti anche la Marchesa ha nel curriculum una partecipazione al GF, l’astio non accenna a diminuire. In gioco la veridicità o meno dei rispettivi titoli nobiliari, con particolare attenzione a quello della Del Secco, che sulla sua presunta nobiltà ci ha costruito un vero e proprio personaggio e di conseguenza una carriera sul piccolo schermo.

Ma ecco che arriviamo al punto. Il Duca George, il suo amato cagnolino, di cui, durante la sua partecipazione al reality aveva voluto portare con sè un peluche che glielo ricordasse per non sentire troppo la sua mancanza, è venuto a mancare. “Stasera sono venuta da sola, non c’è più il mio amato George ad accompagnarmi. Mi ha lasciata, è volato in cielo” ha detto la donna. Questo non le ha di certo impedito di entrare nella casa e di scontrarsi per l’ennesima volta con la rivale storica.

P.L.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy