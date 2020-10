Freaks Out è il nuovo film di Gabriele Mainetti, in uscita nei cinema il prossimo 16 dicembre

Dopo il successo raccolto nel 2015 con Lo chiamavano Jeeg Robot, l’esordiente Gabriele Mainetti torna dietro la cinepresa per dirigere il suo nuovo film Freaks Out. Dopo aver annunciato nell’aprile del 2018 l’inizio delle riprese, il film uscirà nelle sale il prossimo 16 dicembre.

Sebbene non sia stato ancora rilasciato un trailer ufficiale, è online il teaser poster che ci regala un assaggio delle atmosfere che aleggeranno nel film. La storia è ambientata a Roma nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale. Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando però Israel scompare misteriosamente – forse in fuga o forse catturato dai nazisti – i quattro “fenomeni da baraccone” restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini… e il corso della Storia.

We Are Who We Are: l’adolescenza raccontata da Guadagnino | LEGGI

The Witcher 2: il racconto epico di una famiglia e del suo destino | SCOPRI

Freaks Out: quattro ragazzi che cercano di salvarsi in una Roma occupata dai nazisti

Il cast è composto da Aurora Giovinazzo (L’Allieva), Pietro Castellitto (I Predatori), Claudio Santamaria (Lo Chiamavano Jeeg Robot), Giancarlo Martini (Solitudo) accanto ai quali parteciperanno anche Giorgio Tirabassi (Boris -Il Film), Max Mazzotta (Amore, Bugie e calcetto) e Franz Rogowski (Happy End). Le riprese del nuovo film sono iniziate nell’aprile del 2018 e sono state girate tra il Lazio e la Calabria.

Mainetti torna a vestire i panni del regista dopo l’incredibile successo ottenuto dal suo primo film Lo Chiamavano Jeeg Robot. Ispirato alla serie manga e anime Jeeg Robot D’Acciaio, il thriller-fantastico ruota attorno – ancora una volta – a Claudio Santamaria nei panni del supereroe Jeeg Robot e del suo impegno per garantire la sicurezza nella sua Roma. Il lungometraggio è stato acclamato tanto dal pubblico quanto dalla critica, ricevendo numerosissimi prestigiosi premi. Tra questi: due Nastri d’Argento, sette David di Donatello, un Globo d’Oro e quattro Ciak d’Oro e incassando complessivamente più di 5 milioni di euro al botteghino.



Carla Bruni presenta… “Carla Bruni” | LEGGI

Da un soggetto originale di Nicola Guaglianone, la sceneggiatura di Freaks Out è firmata da Nicola Guaglianone e Gabriele Mainetti stesso. Il film è una produzione Goon Films, Lucky Red con Rai Cinema, in coproduzione con Gapbusters, in associazione con Voo e Be Tv e uscirà nelle sale italiane il prossimo 16 dicembre, distribuito da 01 Distribution.