Nella penultima puntata di 4 Hotel, Bruno Barbieri andrà alla scoperta della Tuscia

Bruno Barbieri, nel settimo appuntamento del viaggio alla scoperta dei migliori alberghi italiani, si immerge nelle atmosfere da sogno dei borghi medievali della Tuscia. Nel penultimo episodio di 4 Hotel – una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia – in onda martedì 13 ottobre su Sky e NOW TV, l’ospitalità e i servizi offerti da Cecilia, Clara, Michela e Federico saranno all’altezza delle aspettative dello Chef stellato? Quel che è certo è che in luoghi affascinanti come Civita Castellana, Sutri e Proceno “sbagliare la mira” sembra quasi impossibile.

Ricca di borghi medievali arroccati sulle cime delle colline a cavallo tra il Lazio, l’Umbria e l’Abruzzo e attraversata da lunghe distese verdeggianti, la Tuscia è un luogo magico e romantico tutto da esplorare. Tra i vicoli e le piccole piazze dove il tempo sembra essersi fermato, si familiarizza con un clima autentico e genuino fatto di tradizioni popolari e di eccellenze enogastronomiche. La sfida di Cecilia, Clara, Michela e Federico metterà Bruno Barbieri davanti a una scelta difficilissima: chi si aggiudicherà il titolo di miglior hotel della Tuscia?

Bruno Barbieri 4 Hotel: tra i borghi medievali della Tuscia

Protagonisti del settimo episodio sono Cecilia, proprietaria da tante generazioni del Castello di Proceno, un castello medievale che sovrasta un borgo diffuso a Proceno, nel punto di incontro tra Lazio, Toscana e Umbria; Clara, proprietaria di Residenza Palazzo Fortuna, un palazzo che sorge su esistenti strutture medioevali nel centro storico di Civita Castellana; Michela, direttrice dell’Hotel Relais Falisco, un elegante albergo 4 stelle con 43 camere ospitato in un antico palazzo papale del 1600 nel romantico centro storico di Civita Castellana; Federico, proprietario dell’Antico Borgo di Sutri, un piccolo borgo medioevale situato a Sutri, nel cuore della Tuscia. La location dei lanci di Bruno Barbieri è la splendida Civita di Bagnoregio uno dei borghi più belli d’Italia, mentre quella del tavolo del confronto è lo storico Palazzo dei Priori di Viterbo ora sede del comune.

Viaggiatore del mondo, con il suo stile sofisticato ed elegante Bruno è conduttore, accompagnatore, osservatore e giudice della gara. Un po’ per lavoro un po’ per passione, lo Chef ha viaggiato tantissimo, tanto da diventare un vero esperto in accoglienza alberghiera. Durante le puntate questo gli permetterà, sfoggiando il suo lato più ironico e pungente, di raccontare la sfida mettendo gli albergatori di fronte a piccoli e grandi imprevisti per valutarne la capacità di problem solving e l’attenzione al cliente.

Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

Dopo questa puntata, il viaggio di 4 HOTEL tra le strutture che rappresentano il biglietto da visita del turismo italiano finirà con l’ultima tappa: Palermo. Tutte le puntate sono state registrate prima dell’entrata in vigore del lockdown per l’emergenza Covid-19.