Esce oggi il video su Youtube dell’ultimo singolo di J-Ax insieme al rapper Mr Rain

Oggi alle 14 è uscito su Youtube il nuovo video del brano “Via di Qua”, on air e sulle piattaforme digitali da venerdì 9 ottobre, di J-Ax insieme a Mr Rain. Il video clip è stato diretto da Mauro Russo con la partecipazione di due protagoniste molto speciali: due promettenti attrici del cinema italiano Eleonora Gaggero e Greta Ragusa. I due cantanti si ergono a portavoci di due generazioni che nella loro diversità si incontrano per diffondere un messaggio comune.

La nuova canzone di J-Ax e Mr Rain parla di un tema a tutti molto caro: la libertà. Una valore fondamentale che va rispettato, sempre, e che permette a ciascuno di noi di vivere senza alcun limite le proprie attitudini. Un messaggio che potrebbe risultare banale, ma che spesso tendiamo a dimenticare. “Via di qua” è un manifesto universale dal quale emerge, in modo prepotente, il desiderio urgente di urlare al mondo la volontà di fuggire alle regole imposte e ai giudizi altrui. Un video, quello uscito oggi, che non si riduce a semplice clip musicale, bensì decide di trasmettere il messaggio attraverso la narrazione di una storia.

J-Ax nuovo singolo con Mr Rain: esce oggi il video musicale di “Via di Qua”

Un vero e proprio cortometraggio che racconta questa tematica importante attraverso la storia di Elisa. Una giovane ragazza che ricerca la sua identità in un mondo di regole e preconcetti imposti. Le restrizioni iniziano addirittura da quando la sua mamma scopre di aspettare una bambina, e la famiglia inizia ad avere aspettative tanto precise da diventare limitanti. Elisa ne soffre ma è prigioniera della volontà dei suoi stessi genitori. Nel corso degli anni nasce in lei il desiderio di scappare da una vita che non le appartiene, cerca di trovare qualcuno che la comprenda con cui condividere cio’ che sente, cio’ che ama, cio’ che le piace. La sua ricerca della felicità è legata al sentirsi libera di vivere i suoi sentimenti e di fare cio’ che sente.

Il mini-film di Mauro Russo è stato girato tra i paesaggi urbani della Lombardia e quelli liberi della Puglia. Un racconto con immagini di flashback come narrazione del passato che si alternano a quelle del presente di Elisa. Ormai adulta ha conquistato la sua liberta’ tanto da farne il suo manifesto e lottare affinché le stesse condizioni vengano sempre garantite a tutti.

