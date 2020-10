Intervistata da Simona Ventura festeggia gli undici anni di The Blonde Salad

È andato in onda ieri sera, per la prima volta sui canali Rai, l’attesissimo documentario di Chiara Ferragni: Unposted. È la storia di una ragazza di provincia ambiziosissima, diventata in poco tempo l’influencer più potente d’Italia. Dal 2014, il suo blog The Blonde Salad è anche un caso di studio ad Harvard. L’imprenditrice da 21,4 milioni di follower, è stata intervistata per l’occasione da Simona Ventura.

“Abbiamo molte cose in comune io e Chiara” ha raccontato la Ventura. “Siamo entrambe della provincia e abbiamo fatto della nostra passione il nostro lavoro. Adesso mi piace l’idea di portarla in tv per capire quale rapporto con la televisione ha una come lei, che ha rivoluzionato il mondo dei social”. L’intervista, andata in onda dopo il documentario, ha visto una Chiara molto aperta e sincera, così come piace ai suoi tantissimi fan.

Chiara Ferragni: prima foto del pancino su Instagram | SCOPRI

Fedez: mano tesa ai lavoratori dello spettacolo | LEGGI

Chiara Ferragni Unposted, incassi da record: più di 1,6 milioni di euro in soli tre giorni

Chiara si racconta e rivela le tante difficoltà incontrate sulla strada per il successo. “Quando ho iniziato a fare le prime sfilate, mi chiedevo spesso se stessi facendo la cosa giusta, se fossi abbastanza brava. La cosa che mi ha fatto più male è stata sentire tante persone dire: ‘Tra sei mesi nessuno si ricorderà più di lei’. Ma da quel momento farmi ricordare è diventata un po’ la mia sfida”. Oggi, undici anni dopo il primo post sul suo blog The Blonde Salad, tutti sanno chi è Chiara Ferragni e tutti la ricorderanno.

L’imprenditrice racconta della sua vita a Los Angeles, della delusione ricevuta dal suo ex-partner ed ex-socio Riccardo Pozzoli e della sua vita con Fedez. “Spero di essere un esempio per tutte le giovani donne.” – dice Chiara, “Non bisogna scendere a compromessi e bisogna saper conciliare il business con il privato. E’ una piccola rivoluzione che nasce da noi stesse, sentirci pari agli uomini. La sicurezza in se stessi è fondamentale, dobbiamo sapere che anche con le nostre imperfezioni possiamo raggiungere i nostri obiettivi”.

Baby K zittisce un hater e Chiara Ferragni la difende | LEGGI

Tutto passa in secondo piano poi quando si parla del suo Leone. “Con la maternità non riesco più a vivere a cuore leggero. Sono tutto fuorché una mamma perfetta, ho avuto Leo a 30 anni. Non ero piccola, ma mi sentivo come se ne avessi 18, nessuna della mie amiche aveva avuto figli. Quando hai tanto seguito devi stare attenta a quello che fai, sono una persona pura e anche Federico lo è, abbiamo valori importanti. Magari cadremo centomila volte, ma ci rialzeremo sempre.”

Il Codacons contro il Ferragnez: la disputa continua

Intanto il Codacons continua la sua battaglia contro la coppia più famosa del web. A poche ore dalla messa in onda, diffida la Rai e chiede che il documentario venga rimosso dal palinsesto. “Il documentario, come sottolineato dalla totalità dei critici, non è una opera cinematografica né artistica, ma una pubblicità continua. La Rai, essendo servizio pubblico, non può in alcun modo trasmettere questo programma così diseducativo”, comunica l’ufficio stampa.

Ma Chiara è abituata a tutto ciò ormai e parlando di critiche spietate e cyberbulling, afferma: “Penso come debba essere difficile adesso essere adolescente, la tua insicurezza ti rincorre sui social media. Cerco di rispondere con ironia, all’odio non si risponde con l’odio. Per me è molto importante l’idea di migliorami sempre, la chiamo ‘la Chiara che vorrei’, tendo a essere istintiva ma quando mi trovo a discutere penso che ho perso tempo e anche il buonumore. Quindi anche quando mi incavolo mi passa subito”.

Chiara Ferragni denunciata per blasfemia? Ecco la nuova accusa | SCOPRI