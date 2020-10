Il Boss è sicuro che gli Stati Uniti usciranno da questi “tempi inquietanti”

In questo periodo, in tutto il mondo si respira aria di Presidenziali USA. Ne parlano al telegiornale, sui quotidiani, in radio e sui social. A farlo non sono esclusivamente i giornalisti o i politologi, ma, giustamente, tutti i cittadini che interessanti esprimono i loro pareri. Non sono da meno le rockstar, appartenenti a quell’ambiente musicale che da sempre volge un occhio di riguardo all’attualità. Anche nel mondo del rock n roll però le idee non sono tutte uguali. Se quindi da un lato troviamo i sostenitori di Donald Trump – tra cui il recente elettore Johnny Rotten, ex Sex Pistols – dall’altro troviamo chi si pone in netto contrasto al tycoon.

Uno tra tutti è Bruce Springsteen. Proprio il Boss ha infatti recentemente rilasciato delle dichiarazioni sul magnate americano e sull’attuale tensione negli USA: “Trump è un demagogo. I movimenti di destra si sono fatti vedere perché Donald ha creato un clima in cui si sono sentiti incoraggiati. E infatti, abbiamo abbandonato gli amici, fatto amicizia con i dittatori e negato la scienza climatica.” Ma Bruce è fiducioso e, come un vero e proprio profeta, rivela la sua visione sul futuro degli Stati Uniti: “Trump non vincerà e i movimenti torneranno sotto la roccia dalla quale sono strisciati fuori quando lui andrà via”. Springsteen poi continua: “Ho ancora molta fiducia nel popolo americano, nell’idea americana. Siamo stati storditi e questo è stato doloroso, ma siamo ancora lontani dall’essere battuti”.

Johnny Rotten: da anarchico dei Sex Pistols a elettore di Trump | LEGGI

Kanye West: “God Save America” è l’ultima trovata del rapper | SCOPRI

Bruce Spingsteen Elezioni USA: “Siamo stati storditi, ma siamo ancora lontani dall’essere battuti”

I “tempi inquietanti” dell’Amministrazione Trump che, per usare le parole di Bruce, “hanno devastato il Paese” sono quindi giunti al loro termine. Springsteen ne è certo e, rivelando il suo sostegno per il democratico Biden, afferma: “Joe vincerà e il lungo incubo nazionale sarà… non so se sarà davvero finito, ma lui – Donald – sarà andato.” Bruce è infatti convinto che “ci sia moltissima positività in giro”. Proprio parlando del clima attuale americano, il cantante fa anche una considerazione sul movimento Black Lives Matter affermando: “È molto positivo e pacifico. È un movimento salutare in questo momento storico, perché ha riacceso la battaglia per i diritti civili negli Stati Uniti e l’ha spinta verso una direzione più umana. Una direzione che la storia richiede.”

La rockstar poi, sposta la discussione sulla sua musica, rivelando dei retroscena su Rainmaker, una delle canzoni del suo nuovo album Letter To You. “Ce l’avevo nel cassetto da un po’. L’ho ripresa perché penso che abbia una relazione diretta con la nostra situazione attuale'”, spiega Burce. “Ho cominciato a scrivere Rainmaker quando Bush era Presidente, ma si adatta molto meglio a Trump. Credo che lo sia perché parla di un demagogo. E’ una canzone in cui cerco di capire che cosa sta succedendo, qual è la connessione tra il demagogo e i suoi seguaci”. Un tema molto interessante, dato che Springsteen stesso sostiene che ciò che si vede in televisione sia frutto di una minoranza che cerca di far crescere l’isteria collettiva.

Meghan Markle e il suo sogno: essere la persona più famosa del pianeta |LEGGI

Letter To You è il ventesimo album in studio di Bruce. Registrato nella sua casa in New Jersey, conterrà dodici tracce, tra cui la stessa Rainmaker. Si tratta di un classico disco rock, caratterizzato dall’inconfondibile sound della E Street Band che torna a collaborare con il Boss. L’album, in uscita il prossimo 23 ottobre, è già disponibile in pre-order al seguente link: https://brucespringsteen.lnk. to/_LetterToYou