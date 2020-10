É tempo di cambiamenti!

Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, si è concessa un momento di relax dal suo parrucchiere di fiducia al quale ha affidato un compito speciale. La 23enne, probabilmente vogliosa di darci un taglio, si è fatta fare la frangia e ha sfoggiato su Instagram un nuovo look, molto simile a quello della Hunziker di un anno fa.

A studiare il taglio per lei è l’hair stylist Roberto Ferruggia, coiffeur di fiducia anche della presentatrice svizzera.Il nuovo look è un successo e Aurora lo mostra orgogliosa nelle Stories di Instagram. La figlia di Michelle è soddisfatta del cambiamento e non manca di ringraziare il suo parrucchiere con una dedica sui social: “Love you Roberto Farruggia”.

Nuovo taglio di capelli per Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è una belissima ragazza amata molto dal pubblico: la figlia di Michelle Hunziker e di Eros è attivissima sui social network e ogni giorno posta scatti e stories intrattenendo tutti i suoi 2 milioni di followers.

La piccola Ramazzotti è anche spesso in televisione: tra presenze in vari salotti e programmi in cui aiuta la madre, lei ha deciso con forza di entrare nel mondo dello spettacolo. Aurora, in ogni modo, condivide tutti i momenti della sua giornata e cerca sempre di strappare un sorriso con la sua ironia e spontaneità.

