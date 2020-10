Nelle ultime stories di Diletta Leotta su Instagram si vede il mare

Indiscussa e indubbia è la bellezza della conduttrice di Dazn. Nell’ultima foto postata da Diletta Leotta sul suo Instagram la ragazza si trova a Crotone per la partita di campionato Crotone – Juventus, in posa con stivali con tacchi a spillo e trench, in mezzo al campo di calcio, col microfono in mano, per dare appuntamento ai suoi follower allo stadio di Crotone da cui commenterà in diretta la partita di serie A.

Come sempre quando si disputano le partite di calcio e c’è la Leotta a condurre la serata, ci saranno i tifosi che guarderanno solo il pallone in campo e quelli che non toglieranno occhio dalla bella Diletta, tra i pochi presenti dal vivo allo stadio. Dopo due settimane di stop i fan della conduttrice siciliana e quelli appassionati di calcio potranno ammirare la Leotta in tutto il suo splendore allo stadio, come ha ricordato lei stessa con la sua ultima foto.

Doccia scatenata per Enock Barwuah e Dayane Mello| GUARDA LE FOTO

Olga Kent, la splendida modella moldava tra moda e cinema |LEGGI

Ma la sua vita non è solo lavoro. Nelle ultime storie condivise su Instagram Diletta Leotta non ha nascosto ai suoi fan il dolce risveglio di un sabato assolato in Calabria, probabilmente nella stanza di un albergo con una finestra a forma di oblò da cui si vede il mare, oltre alle gambe della giornalista in primo piano. La ragazza si è concessa anche una passeggiata sulla spiaggia, come si vede da un’altra foto postata sul suo Instagram. Tra le stories, anche una lampada psichedelica a forma di cuore illuminata a led con la scritta “I love Diletta Leotta” che la ragazza ha molto apprezzato, commentando: “Che accoglienza”!

https://www.instagram.com/p/CGcQ4_fAYdx/?utm_source=ig_web_copy_link

Stefania Orlando: tutto sul marito Simone Gianlorenzi |APPROFONDISCI

Ormai la bella giornalista sportiva sa di essere una delle più amate e apprezzate, dagli uomini e dalle sue colleghe e non rinuncia mai a mostrare la sua femminilità anche quando lavora con grande professionalità seguendo le partite di serie A per il canale streaming in abbonamento Dazn. Infatti l’ultima foto pubblicata su Instagram, in cui appare fotografata dal basso verso l’alto, a mostrare la cintura che le avvolge la vita, abbinata agli stivali marroni, con tacchi alti, ha già ricevuto oltre 250.000 like in poco più di 3 ore.

Roberta Mazzacane