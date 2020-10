“Mi sento meno affaticato, più sciolto, cammino più leggero e il cervello è più veloce”

Paolo Del Debbio, conduttore di Dritto e Rovescio su Rete 4, si è presentato con un aspetto diverso: il 62enne è apparso molto dimagrito, quasi irriconoscibile con la complicità di una nuovissima barbetta. Il cambio di peso è così evidente che qualcuno aveva ipotizzato che fosse malato.

Del Debbio ha chiarito i dubbi in un’intervista al Corriere della Sera: “Facendo corna, toccando ferro all’italiana e legno alla francese, non sono mai stato meglio. Mi sento meno affaticato, più sciolto, cammino più leggero e il cervello è più veloce. Poi, di sicuro, la dieta non è partita da una considerazione estetica, ma di salute. Dopodiché, sentirsi anche meglio con se stesso non è una cosa brutta”.

Del Debbio: “mi sono affidato a un medico”

Il conduttore ha perso ben 27 chili e il fatto sta facendo molto parlare: si aspettava questo clamore? “No e non ci sono tanto abituato. Ho una vita riservatissima. Se non lavoro, sto a casa a studiare e scrivere. Non che sia un monaco certosino, ma non essendo uno che guarda cosa fanno gli altri, non mi aspettavo che tanti guardassero cosa faccio io”.

Alla domanda su come abbia fatto a dimagrire così tanto ha risposto: “Ho mangiato meno, mi sono affidato a un medico e ho perso 27 chili. Ho un’età in cui lo stile di vita non andava più bene per la salute e mi sono piano piano sistemato. Tutto qui”. Infine, Del Debbio ha smentito anche le voci circa un “nuovo amore”, circolate e messe in relazione col nuovo look: “Nessun nuovo amore. Ma se ci fosse, non lo direi neanche sotto tortura. Poi, se uno fa la dieta e ha un amore, questo aiuta, ma lo dico immaginandolo”, conclude sornione Del Debbio.

