Idolo dei giovanissimi da 2,5 milioni di follower

Su Instagram è @la_mainoo, ha soli 17 anni ed è già una delle influencer più seguite d’Italia. Idolo delle giovanissime, inizia la sua carriera a 15 anni sull’app Musical.ly, social molto simile a Tik Tok. Ha pubblicato due libri: Non ti scordar di me e #ops, un’autobriografia ed è stata brand ambassador di case di moda come Patrizia Pepe e Dolce & Gabbana.

Sui social è presentissima e ama condividere tanti aspetti della sua vita con i suoi fans, ma è anche una ragazza con la testa sulle spalle. “I miei genitori sono molto rigidi – racconta – sono sempre connessi ai miei account, detengono ogni mia password. Per loro è importante che io studi e non focalizzi la mia vita solo sui social. In futuro voglio diventare chirurgo, non voglio che sia tutto focalizzato solo su questo”.

Elisa Maino: tutte le teen vorrebbero essere lei, tra abiti firmati e un super fidanzato

Il motivo del suo successo è senza dubbio la sua simpatia e la sua spensieratezza. “Alcuni dicono che sono un’influencer, o una web star. – racconta la Maino – Io non voglio avere nessuna etichetta. Io cerco di parlare, di raccontare, di dire quello che penso, e internet è il posto migliore dove esprimermi. Sono spontanea, nulla è programmato in questo pseudo-lavoro. Vengo da un paesino piccolo, non c’era molto da fare lì, internet è stato il mio modo per scoprire il mondo”.

Sentimentalmente è stata legata per un po’ a Diego Lazzari, youtuber romano da milioni di follower. I due si dicevano innamoratissimi e condividevano parecchi scatti insieme. Per un periodo sembravano essersi lasciati, ma a quanto pare nelle ultime settimane sono stati paparazzati insieme in giro per Milano. I loro fan sono ovviamente andati in visibilio. Intervistata da RDS Elisa ha fatto la misteriosa, ammettendo di essere single, ma sul web girano foto che direbbero tutto il contrario. I loro milioni di fan si dicono curiosissimi di saperne di più, intanto li vedremo insieme nel video clip del prossimo singolo degli Zero Assoluto: Cialde.

