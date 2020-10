La foto ha fatto scalpore sul web, lei sommersa di critiche

Meghan Markle è apparsa in una nuova foto insieme a Harry ed ha fatto molto discutere. Il motivo? Sta indossando un look da 326mila euro, accompagnato dall’orologio di Lady Diana. Lo scatto è stato diffuso ufficialmente dal Time in occasione della puntata speciale di “Time 100 Talks”, ovvero una serie di conversazioni che si terranno domani 20 ottobre a casa dei Sussex.

La foto è stata realizzata da Matt Sayles e ritrae la coppia sorridente. Nonostante sia in bianco e nero ai più non è sfuggito il look dell’attrice, ovvero il dettaglio che ha maggiormente attirato l’attenzione. Si tratta di un tailleur realizzato da Alexander McQueen, composto da un blazer e un pantalone a sigaretta. Il già alto valore dell’outfit è aumentato dalla scelta di uno dei gioielli più amati da Lady Diana: l’orologio.

Meghan Markle look 326mila euro: i gioielli alzano il valore

L’insieme di tutte le componenti portano il valore del look alla “modica” cifra di 326mila euro. Infatti oltre all’orologio di Diana, Meghan ha sfoggiato per l’occasione due pezzi Cartier in oro e l’anello di fidanzamento ricevuto nel 2017. Quest’ultimo è stato disegnato dal Principe ma realizzato da Cleave and Company usando un diamante del Botswana e due pietre della collezione della madre.

Ma ad attirare l’attenzione è proprio l’orologio, che porta con sè un significato importantissimo per Harry. Dopo la morte di Lady D, racconta l’ex maggiordomo della Royal Family, Harry e William dovettero dividersi i suoi gioielli. Harry scelse l’anello, mentre William l’orologio. Tempo dopo, quando il maggiore chiese la mano di Kate Middleton, Harry decise di fare uno scambio. L’orologio è quindi ora di proprietà di Meghan.

Lo scatto ha già fatto il giro del web scatenando numerose polemiche. Meghan secondo alcuni ha indossato un look troppo costoso per la conversazione che si terrà con il Time. Infatti molti temi trattati riguarderanno argomenti delicati quali il mondo del futuro, il progresso, l’equità di genere, la giustizia razziale e il cambiamento climatico.