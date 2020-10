Kanye West critica lo sketch beffardo di Issa Rae al Saturday Night Live

Dopo essere apparso sei volte nel corso della sua carriera al Saturday Night Live, la scorsa domenica, Kanye West si è scagliato duramente contro lo show. In particolare, lo sfogo del rapper è arrivato dopo che il programma della NBC ha trasmesso due sketch che prendevano in giro la sua candidatura alle presidenziali USA di quest’anno.

In una delle due gag, l’attrice afroamericana Issa Rae, nei panni di un avvocato della NAACP (Associazione nazionale per la promozione delle persone di colore), spiega che la sua strategia di voto sarebbe quella di sostenere “tutti i neri” a qualcunque costo e indipendentemente dal candidato. Il siparietto però va avanti prendendo in giro West quando, facendo notare all’avvocato Rae che l’unico candidato nero sarebbe Kanye, lei risponde con un colorito ed esplicito “No, fanc*** lui!”. Una battuta esilarante che è un chiaro rimando agli Emmy Awards 2017, quando l’attrice aveva apertamente dichiarato di tifare per tutti i neri.

Kanye West Issa Rae: il rapper attacca lo sketch che lo prende in giro

L’episodio però non è andato giù a Kanye che si è lanciato in una dura critica contro lo show, definendolo un programma che “usa i neri per metterli contro gli altri neri”. West ha poi continuato sulla sua piattaforma social preferita, Twitter, pubblicando un post nel quale dichiara di pregare per Issa e la sua famiglia, allegando una foto della pagina di Wikipedia in spagnolo dell’attrice. Kanye è poi passato all’autocelebrazione, complimentandosi per i suoi “20 anni di servizio nel campo dell’intrattenimento” e per aver promosso “la nostra capacità” – quella delle persone di colore – “di avere più successo”. Parole che da molti utenti sono state interpretate come un’insinuazione, secondo cui la fama della Rae sarebbe dovuta esclusivamente all’impegno di West in televisione.

Né Issa né il Saturday Night Live hanno risposto alle accuse di West. Ma a sostegno della donna è interventuo il popolo di Twitter che ha inondato il social di messaggi in supporto all’attrice. Tra i vari commenti si legge ad esempio: “Issa ha raggiunto la fama senza il tuo servizio nell’intrattenimento. Lei ha talento. Ha guadagnato il suo successo da sola”. Altri utenti hanno invece voluto sottolineare la contraddizione di Kanye che, fino a due anni fa, era comparso al Saturday Night Show: “Non capisco. Non sei già apparso su SNL? Non puoi avere entrambe le cose”.

Proprio l’ultima apparizione di West allo show risale a due anni fa e aveva destato grandissime polemiche. Il rapper infatti si era presentato con un cappellino rosso con lo slogan di Trump “Make America Great Again” e sui titoli di coda si era lanciato in un discorso politico complottista in supporto al tycoon. Lo scorso luglio West ha poi deciso di entrare in prima persona nel mondo della politica, candidandosi alle presidenziali 2020. Una campagna elettorale che però, fino a oggi, non sta andando troppo bene. Tanto che, scorsa settimana, Kanye è stato censurato da Twitter dopo aver pubblicato dei sondaggi falsi in Kentucky che lo davano in testa.